Alternatifler - GreatDay HR
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi geliştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomati...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce, modern iş gücüne yönelik küresel insan platformudur. Kurumsal bir HCM çözümü olan Dayforce, günümüzün sınırsız iş gücüne güç sağlamak için bordro, İK, sosyal haklar, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve daha fazlasını tek bir bulut uygulamasında birleştirir. Dayforce, kuruluşların dünyanı...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now, çalışma şeklinize uyum sağlayan tek hepsi bir arada, bulut tabanlı İK paketidir. Tek bir veritabanı üzerine inşa edilen ADP Workforce Now, İnsan Kaynakları Yönetimi, Bordro, Yan Haklar, Yetenek Yönetimi, Zaman ve İşgücü Yönetimi, Öğrenim ve Analitik ve Ofise Dönüş özelliklerini iç...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Clockify
clockify.me
Ekipler için en popüler boş zaman takip aracı Clockify, her büyüklükteki işletmenin, dijital ajansların, STK'ların ve eğitim kurumlarının projeler genelinde üretkenliği ve faturalandırılabilir çalışma saatlerini izlemesine yardımcı olur. Platform, yöneticilerin her proje için süre belirlemesine, çal...
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
Homebase
joinhomebase.com
100.000'den fazla küçük (ama güçlü) işletme, çalışan planlaması, zaman saatleri ve daha fazlasıyla saatlik ekiplerini yönetmek için Homebase'i kullanıyor.
Jibble
jibble.io
Ekipler için basit Zaman ve Devam yönetimi. Çalışanlar bir iPad veya Android tablet kullanarak web tarayıcılarından, cep telefonlarından veya özel bir zaman saatinden giriş (ya da bizim söylediğimiz gibi sallantılı giriş) ve çıkış yapabilirler. Slack ve Microsoft Teams'te akıllı bir bot bile mevcut....
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
Insightful
insightful.io
Insightful, eyleme geçirilebilir veri öngörüleriyle daha bilinçli bir şekilde çalışmanıza yardımcı olan iş gücü analitiği ve üretkenlik yazılımıdır. Ekibinizin nasıl en iyi şekilde çalıştığını anlayın ve çalışan verimliliğini izleme, otomatik zaman takibi, uzaktan ekip yönetimi ve daha fazlasıyla ür...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
Deputy
deputy.com
Vice, web ve mobil uygulama tabanlı bir çözümde size en iyi teknolojiyi sunan nihai iş gücü yöneticisidir. Planlamanızı, zaman çizelgelerinizi, görevlendirmenizi, çalışan iletişiminizi ve idari görevlerinizi basitleştirin. Harika uygulamalar ve tek tıkla bordro entegrasyonuyla hayatınızı kolaylaştır...
When I Work
wheniwork.com
Çalıştığımda, işletmelerin zaman ve katılımı planlamaları, takip etmeleri ve saatlik çalışanlarıyla iletişim kurmaları için kolay bir yoldur. Ücretsiz iOS ve Android uygulamalarıyla programı ve zaman saatini her çalışanın cebine koyun. Sadece birkaç tıklamayla izin sürelerini, çalışanların müsaitlik...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Legion
legion.co
Legion Technologies, sektörün en yenilikçi iş gücü yönetimi platformunu sunar. İşletmelerin iş gücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarmasını sağlar. Legion WFM platformu akıllı, otomatik ve çalışan odaklıdır. Program optimizasyonu, daha az yıpranma, artan üretkenlik ve...
Paycor
paycor.com
Paycor, liderlere insan yönetiminin her yönünü modernleştirme yetkisi veriyor, böylece gerçekten önemli olan şeye odaklanabiliyorlar: Kazanan ekipler oluşturmak. Birleşik HCM çözümü, çalışan verilerinin tek bir yerde olmasını sağlar; böylece hiçbir zaman platform değiştirmenize, birden fazla sisteme...
Sling
getsling.com
Sling, çalışanların vardiyalı olarak çalıştığı şirketlere yönelik bir planlama, zaman takip ve iletişim yazılımıdır. Sling, planlama, mesajlaşma, zaman takibi, görev yönetimi ve raporlama işlevlerini bir araya getirir ve hem yöneticilerin hem de çalışanların işlerinin tüm yönlerini tek bir platformd...
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules, restoran ve konaklama sektörünün önde gelen çalışan planlama çözümüdür çünkü programınızı yönetmenin ve ekibinizle iletişim kurmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Ekip üyeleri bunu seviyor çünkü tek tıklamayla mobil uygulamada vardiyaları değiştirebiliyor, teslim alabiliyor veya vardiy...
Calamari
calamari.io
Calamari, izin yönetimi ve katılımın takibi konusunda size yardımcı olur. PTO hesaplamasını otomatikleştirir. Giriş/çıkış yapmanın birçok yolu. Google Apps, Slack, Jira ve Office 365 ile entegre
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, e...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo, günlük İK operasyonlarını kolaylaştırıp otomatikleştirirken karmaşık İK sorunlarını çözen kapsamlı bir İK teknolojisi platformudur. Bajaj Capital, Yashraj Films, TVF, Apollo Tyres, Capital Motion, SOHO House, Qatar Wire Products ve diğer 2.000 kuruluş gibi günümüz kuruluşlarının güvendiği Zim...
Timely
memory.ai
Timely, ekiplerin çalışma saatlerini doğru bir şekilde takip etmesine ve raporlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir zaman takip yazılımıdır. Üretkenliği artırmak ve doğru müşteri faturalandırmasını sağlamak için otomatik zaman takibi özelliğine sahiptir. Bunu tamamlayan,...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp, kişinin işinin verimliliğini izlemek ve optimize etmek için tasarlanmış bir zaman takip yazılımıdır. Bu araç bilgisayar etkinliklerine harcanan zamanı ölçer. Daha sonra bu etkinlikleri üretken olanlar ve kullanıcının odaklanması gereken görevlerle ilgili olmayanlar olarak sınıflandırır. He...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
OnTheClock
ontheclock.com
2004 yılında oluşturulan OnTheClock, küçük işletmelerin zaman çizelgesi doğruluğunu geliştirerek ve uyumluluk süresi izleme yasalarına uyarak zamandan tasarruf etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanımı kolay bir çalışan zaman saati sistemidir. OnTheClock'un zaman izleme özellikleri, bordro...
PayFit
payfit.com
PayFit, bulut tabanlı, entegre bir bordro ve İK yönetimi platformudur ve size en iyi bordro dış kaynak kullanımı ve bordro yazılımının kullanımını tek bir çözümde sunar. Çok fazla zaman kazandıran ve bordroyla ilgili hataları ortadan kaldıran otomatik bir çözümdür; Çalışanlarınızın seçtiğiniz tarihl...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirileb...
Replicon
replicon.com
Replicon, her ölçekteki kuruluşa uçtan uca Zaman Yönetimi yazılımı ve hizmetleri sağlar. Kârlılığı, üretkenliği ve çalışan memnuniyetini artırmak için kuruluşunuzun en kritik varlığı olan zamanı yakalayın, analiz edin ve optimize edin. Hem maaşlı hem de saatlik çalışanlar Replicon'u kullanmayı seviy...
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den...