GPT for Slides, kullanıcıların metinlerden hızlı bir şekilde sunumlar geliştirmesine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Google Slayt eklentisi veya bağımsız bir web uygulaması olarak kullanılabilir. Araç, düzenli bir sunum oluşturmak için genel konular, metin, Youtube URL'leri veya PDF'ler dahil olmak üzere çeşitli bilgi türlerini girme yeteneğiyle içeriği özetleyerek ve dönüştürerek çalışır. Kullanıcılar slayt sayısını belirterek çıktılarının uzunluğunu etkileme esnekliğine sahiptir. Araç ayrıca daha ilgi çekici bir görsel çekicilik için görüntüleri her slayda dahil edebilir. Slaytlar için GPT çok sayıda dili destekler ve sunumlar için bilgi almak amacıyla Wikipedia ile entegre olur. Ayrıca URL'lerin sunumlara dönüştürülmesini de sağlar ve metinden grafikler oluşturabilir. Büyük bir metinden veya bir konudan sunum oluşturma sürecinin tamamı birkaç dakika içinde tamamlanabildiğinden, kullanım kolaylığı odak noktasıdır. Bir sunum oluşturulduktan sonra kullanıcılar bunu rahatlıkla PPTX dosyası olarak indirmeyi tercih edebilir. Araç, erişim için gerekli izinlerle Google Workspace Marketplace'ten yüklenebilir.

Web Sitesi: gptforslides.app

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