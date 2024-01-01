Alternatifler - GPayments

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Çok İyi Güvenlik (VGS), hassas veriler üzerinde, verileri koruma maliyeti veya yükümlülüğü olmadan çalışmanıza olanak tanır. VGS ayrıca PCI, SOC2 ve diğer uyumluluk sertifikalarını almanıza da yardımcı olur. VGS, mevcut ürün veya sistemlerde hiçbir değişiklik yapmadan anahtar teslimi güvenlik sağlay...

Recurly

Recurly

recurly.com

Recurly, dünya çapında binlerce işletme için kurumsal sınıf abonelik faturalandırma yönetimi sağlar.

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Küresel bir fintech kuruluşu olan Rapyd, şirketlerin yerel ödeme yöntemlerini tek bir API aracılığıyla entegre etmelerine olanak tanıyan dünyanın önde gelen küresel ödeme ağını oluşturdu.

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Çevrimiçi Ödemeleri Kabul Edin. Tek noktadan ödeme işleme platformumuz, kesintisiz çevrimiçi satın alma işlemleri ve kolaylaştırılmış ödeme altyapısı sağlar. Dünyanın her yerinde kart almayı ve yerel ödeme yöntemlerini etkinleştirin: masaüstünde, mobilde ve uygulama içinde.

Zooz

Zooz

zooz.com

Zooz, satıcıların ödeme performanslarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir ödeme platformu sağlayan bir teknoloji şirketidir.

BridgerPay

BridgerPay

bridgerpay.com

BridgerPay, TÜM ödeme akışlarını Lego benzeri bir arayüzle otomatikleştirmek için oluşturulmuş, HERHANGİ bir işletmenin ödemelerini, öngörülerini ve gelirlerini kodsuz, birleşik ve agnostik bir yazılımla ölçeklendirmesine olanak tanıyan dünyanın ilk ödeme işlemleri platformudur.

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

IXOPAY, Beyaz Etiketli Müşteriler ve Kurumsal Satıcılar için yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve PCI sertifikalı bir ödeme yönetimi platformudur. Modern, kolayca genişletilebilen mimari, ödemelerin düzenlenmesine olanak tanır, akıllı yönlendirme ve basamaklandırma işlevlerinin yanı sıra son teknoloji r...

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), dünya çapındaki müşterilerinin işlerini hızlandıran Kanadalı fintech şirketidir. Nuvei'nin modüler, esnek ve ölçeklenebilir teknolojisi, lider şirketlerin yeni nesil ödemeleri kabul etmesine, tüm ödeme seçeneklerini sunmasına ve kart verme, bankacılık, risk ve dolan...

MONEI

MONEI

monei.com

MONEI'nin ödeme ağ geçidi çözümü, Avrupa merkezli birçok e-ticaret şirketinin tercihidir. Mimarisi, Amazon'un AWS Yılın Startup Mimarisi Programı'nı (İberya bölgesi) kazandı. MONEI, dijital ödemeleri basitleştirerek çevrimiçi işletmelerin tüm ana ve alternatif ödeme yöntemlerini tek bir platformda k...

Spreedly

Spreedly

spreedly.com

Spreedly bir Ödeme Düzenleme platformudur. Hızla büyüyen, yeni pazarlara giren, uyumluluk yükünü sınırlamak veya ödeme maliyetlerini düşürmek isteyen kuruluşlar, çoğu zaman altyapılarını, işlerinin gerektirdiği şekilde ödemeleri kabul edecek şekilde uyarlayamadıklarını fark ediyor. Ödeme Düzenleme p...

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