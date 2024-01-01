GPayments

GPayments

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Web Sitesi: gpayments.com

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GPayments has established itself as a market leader for over 3 decades, providing AI-Assisted Fraud Prevention solutions. Our utilisation of Strong Customer Authentication (SCA) instils confidence in the Fraud Prevention process. We pride ourselves on building and implementing our solutions based on globally recognised standards such as EMVCo, which encompasses 3D Secure authentication, as well as global and local card schemes. Our suite of solutions caters to a diverse range of clients.
Kategoriler:
Finance
Ödeme Düzenleme Yazılımı

Web Sitesi: gpayments.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GPayments ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Payoneer

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BlueSnap

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Very Good Security

Very Good Security

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Recurly

recurly.com

Rapyd

Rapyd

rapyd.net

Solidgate

Solidgate

solidgate.com

Zooz

Zooz

zooz.com

BridgerPay

BridgerPay

bridgerpay.com

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

Nuvei

Nuvei

nuvei.com

MONEI

MONEI

monei.com

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Targit

targit.com

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ColourPop

colourpop.com

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IPQS

ipqualityscore.com

easify

easify

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Kount

Kount

kount.com

Creative Virtual

Creative Virtual

creativevirtual.com

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Verihubs

verihubs.com

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