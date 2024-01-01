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Govly, Devlet Müteahhitleri için 1 Numaralı Pazar Ağıdır. Govly, kamu sektörü satın almalarına yönelik yapay zeka destekli istihbarat ve yakalama platformudur. Fırsatlar, bağlantılar ve ödüllerle ilgili zenginleştirilmiş verilerle beslenir.

Web Sitesi: govly.com

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