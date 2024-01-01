Government Executive

Government Executive

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Hükümet İdaresi, federal hükümetin yürütme organının faaliyetlerine ilişkin haber, bilgi ve analizlerin önde gelen kaynağıdır.

Web Sitesi: govexec.com

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