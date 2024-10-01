Alternatifler - GorillaDesk
Calendly
calendly.com
Calendly, planlama ile ileri geri gidişi ortadan kaldırarak bireylerin, ekiplerin ve kuruluşların toplantı yaşam döngüsünü küresel olarak otomatikleştirmesine yardımcı olur. Calendly, şirketlerin anlaşmaları daha hızlı tamamlamasına, adayları işe almasına, ilişkiler kurmasına ve işlerini büyütmesine...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi geliştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomati...
Motion
usemotion.com
Motion, binlerce yüksek performanslı CEO ve profesyonel tarafından kullanılan odaklanma ve üretkenlik aracıdır. Zamanınızı ve odaklanmanızı korur, böylece onu en önemli şeylere harcayabilirsiniz
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings, rezervasyonlarınızı, personelinizi ve müşterilerinizi takip etmenize yardımcı olan bir randevu planlama uygulamasıdır. Hiçbir randevuyu kaçırmazsınız ve randevunuza daha az randevuya gelmemiş olursunuz.
Jobber
getjobber.com
Ücretsiz Jobber Deneme Sürümünüzü Başlatın — Kredi Kartına Gerek Yok! Tüm ev hizmeti iş operasyonlarınızı tek bir yerde kolaylaştırın. Zamandan Tasarruf Edin ve Verimliliği Artırın Jobber'ın hepsi bir arada platformu, ödemeleri her zamankinden daha hızlı planlamanıza, teklif vermenize, faturalandırm...
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların ke...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro, profesyonelleri günlük iş akışlarının tüm yönleriyle destekler; bunlar arasında iş planlaması, müşteri veri tabanı, faturalandırma ve ödeme işlemleri, teknisyen gönderimi ve çok daha fazlası yer alır. Ayrıca Housecall tüketici rezervasyon uygulamasına erişimle tamamen entegredir. Hous...
Zoho Bookings
zoho.com
En iyi danışmanlıkları sunmak için çevrimiçi planlayıcı. Zoho Bookings, müşterilerin kendi randevularını planlamalarına ve ödeme yapmalarına olanak tanırken takvimlerinizi senkronize eder. Kullanıcı arayüzümüz sektörünüze göre otomatik olarak özelleştirilir, bu da kendinizi evinizde hissetmeniz anl...
Doodle
doodle.com
Çevrimiçi planlamada dünya lideri olan Doodle, müşteriler, iş arkadaşları ve ekiplerle toplantı planlamanın en güçlü yoludur. Kullanıcı dostu takvim araçları paketimizle birebir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için en iyi zamanı bulun. Her ay 30 milyon kullanıcının, kullandıkları takvi...
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Mindbody
mindbodyonline.com
Yeni bir egzersiz mi arıyorsunuz? Daha ucuza bir yoga dersine katılmak ister misiniz? Evde yeni egzersiz programları bulma konusunda yardıma mı ihtiyacınız var? Mindbody uygulaması, ter atmak ve plaj vücudunda çalışmak için en iyi yeri bulmanıza yardımcı olabilir. İster yeni başlayanlar için bir ant...
Bloom
bloom.io
Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde...
Picktime
picktime.com
Picktime, işletmelerin randevuları, personeli ve hizmetleri sorunsuz bir şekilde yönetmesini sağlayan bir randevu planlama platformudur. Her türlü planlamaya ihtiyaç duyan işletmeler için tek durak çözümdür. İster Oda yönetimi, Ekipman kiralama, Sınıf rezervasyonları, Etkinlik yönetimi veya Kurs Yön...
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...
Cal.com
cal.com
Açık Kaynak Planlama: Bir bağlantı gönderin ve insanların bağlantı kurabileceği bir pazar yeri ile tanışın veya oluşturun.
Timely
gettimely.com
Zamanında. Müşterilerin geri gelmesini sağlayan rezervasyon yazılımı. Tüm müşteri deneyiminin kontrolünü size veren, kullanımı kolay rezervasyon yazılımıyla salonunuzu bir profesyonel gibi yönetin. Her şey muhteşem, özelleştirilebilir takvimimizle başlıyor. Takvim, saç veya güzellik işinizi her yerd...
Setmore
setmore.com
Setmore, kullanımı kolay bir web uygulaması aracılığıyla çevrimiçi randevu planlamanıza, randevuları, programları ve müşterileri yönetmenize yardımcı olan bir çevrimiçi randevu planlama yazılımıdır.
Booksy
booksy.com
Booksy Biz, işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçları size sunar. Randevuları kabul etmek, takviminizi yönetmek, ödemeleri işlemek, yeni müşteriler çekmek ve geri gelmelerini sağlamak için tek bir uygulama. Randevu almak için Booksy'yi kullanan dünya çapında 38 milyondan fazla ...
Qualified
qualified.com
Qualified, Salesforce'u kullanan gelir ekipleri için üretim hattı oluşturma platformudur. Adobe, LaunchDarkly, SurveyMonkey, DüşünceSpot ve VMWare gibi önde gelen B2B markaları, en değerli alıcıları belirlemek, alıcı niyetine ilişkin sinyalleri ortaya çıkarmak ve anında alışveriş yapmak için en büyü...
zcal
zcal.co
Planlamayı yeniden kişisel hale getiren yeni nesil ÜCRETSİZ Calendly ve doodle anket alternatifi. Bire bir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için mükemmel zamanı bulun.
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterileri...
Breezeway
breezeway.io
Mülk Bakımı, Operasyonlar ve Mesajlaşma Platformu. Breezeway'in mülk bakımı ve operasyon platformu, ayrıntılı çalışmaların koordine edilmesine, iletişim kurulmasına ve doğrulanmasına yardımcı olur ve müşterilere en iyi hizmet deneyimini sunar. Mülklerinizde kaliteyi, güvenliği ve temizliği korumak ...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me, zamanlı randevu kabul eden tüm şirketler için çalışan basit ve kapsamlı bir çevrimiçi randevu planlama yazılımı sunar. Artık müşterileriniz nihayet 7/24 çevrimiçi randevu alabilir ve No Show'ları ortadan kaldırmak için sms/e-posta hatırlatıcıları alabilir. Rezervasyon web sayfanıza, F...
Weshare
weshare.net
Weshare'in Randevu Planlamanızı Otomatikleştirmesine İzin Verin. Weshare, herkesle, her yerde randevu planlamanın en kolay yoludur. Çevrimiçi, çevrimdışı, hareket halindeyken.
YouCanBook.me
youcanbook.me
Müşterilerinize daha iyi bir rezervasyon deneyimi sunun Kolayca işe yarayan, tamamen özelleştirilmiş bir planlama deneyimiyle rakiplerinizden öne çıkın. Rezervasyonlar sizin işiniz. YouCanBookMe, müşterileriniz ve işletmeniz için en iyi rezervasyon deneyimini yaratmanıza olanak tanır. Rezervasyon sa...
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving, fitness ve sağlıklı yaşam endüstrisine yönelik en hızlı büyüyen, hepsi bir arada iş yönetimi yazılımıdır. Dünya çapında 5.000'den fazla işletme sahibinin ve 15 milyondan fazla kullanıcının güvendiği WellnessLiving, işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tek yazılımdır. Uy...
OnceHub
oncehub.com
OnceHub, müşterilerinin tercihlerine gerçek zamanlı olarak uyum sağlayan randevu planlama ve dijital etkileşim çözümleriyle büyük ve küçük kuruluşların satışlarını hızlandırmasına ve hizmet sunumunu kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eskiden ScheduleOnce olarak bilinen, çevrimiçi rezervasyon ve takv...
vcita
vcita.com
vcita, sezgisel bir yönetim platformuyla işinizi büyütmeye odaklanmanıza, düzenli kalmanıza ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunmanıza olanak tanır. Ödeme tahsilatı ve faturalandırma, planlama, müşteri hatırlatıcıları ve yönetimi gibi zaman alan yönetici görevlerini otomatikleştirin; kullanıcı dost...