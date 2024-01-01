Alternatifler - GoRetro
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
OpenProject
openproject.org
Açık kaynaklı proje yönetimi yazılımı. Güvenli bir ortamda verimli klasik, çevik veya hibrit proje yönetimi.
Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Focusmate
focusmate.com
Focusmate sanal ortak çalışma, işlerinizi halletmenize yardımcı olur. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
SonarCloud
sonarcloud.io
Sürekli kod kalitesiyle iş akışınızı geliştiren SonarCloud, başlıca dillerde GitHub, Bitbucket, Azure DevOps ve GitLab'daki çekme isteklerini otomatik olarak analiz eder ve düzenler.
Read
read.ai
Otomatik toplantı özeti, öne çıkan videolar ve önerilerle yapay zeka ile toplantıları daha etkili ve verimli hale getirin.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, her toplantının videosunu otomatik olarak kaydeden, yazıya döken, özetleyen ve önemli bilgiler sağlayan bir yapay zeka toplantı asistanıdır.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome, Performans Yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur. OKR'ler ve Hedefler, Performans İncelemeleri, Geri Bildirim, 1:1 Toplantılar, Katılım Anketleri. Şimdi Demo.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Geckoboard
geckoboard.com
Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.
GitClear
gitclear.com
Kod. Öğrenmek. Tekrarlamak. Başka hiçbir şeye benzemeyen bir kod inceleme aracıyla desteklenen ileri düzey yazılım geliştirici ölçümleri. GitClear, mühendislik ekiplerinin Google DORA istatistiklerini takip etmek, teknoloji borcunu azaltmak ve daha hızlı teslimat yapmak için birlikte çalışmasına yar...
Notiv
notiv.com
Notiv, Zoom gibi tüm web konferans platformlarında gündem oluşturmak için toplantılarınızı kaydetmeniz, yazıya dökmeniz ve özetlemeniz için yapay zeka destekli bir Not Tutucudur.
Sembly
sembly.ai
Sembly, toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydeder, yazıya döker ve oluşturur. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. En akıllı AI ekip asistanını birleştirin!
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext (önceki Soapbox) yöneticilerin birebir görüşmelerde, ekip toplantılarında ve tartışmalarda daha iyi olmasına yardımcı olur. Tek bir yerden gündem oluşturun, toplantıları yönetin, hedefler belirleyin ve geri bildirim alın.
Range
range.co
Daha iyi ekip çalışmasını teşvik edin. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizin daha bağlantılı, odaklanmış ve üretken olmasını sağlayın.
Jellyfish
jellyfish.co
Denizanası Mühendislik Yönetim Platformu ile mühendislik performansını ve stratejik uyumu etkinleştirin. Jira ve GitHub gibi araçlarla entegre oluyoruz. Jellyfish, mühendislik liderlerinin ekiplerinin iş için en önemli konulara odaklanmasına, stratejik kararlar almasına ve sonuç elde etmesine yardı...
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Boardable
boardable.com
Daha az stres - Görev açısından kritik toplantıları planlamak için daha fazla zaman - Yönetim kurulu katılımını ve yatırım getirisini artırmak için daha iyi veriler. Tek platform, birçok çözüm. Yüksek Performanslı Panolar Boardable ile Başlar - Panonuzu geniş ölçekte dönüştürün ve geleceğe hazırlay...
Clockwise
getclockwise.com
Herkesin gün içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için ekiplerin takvimlerini saat yönünde optimize eder. Bu bize esneklik ve odaklanma sağlayan yeni bir çalışma şeklidir. Ücretsiz başlayın.
Claap
claap.io
DAHA AZ TOPLANTI. DAHA FAZLA YAPIYORUZ. Ekranınızın hızlı videolarını kaydedin, bağlamsal geri bildirim alın ve kararlar alın. Hibrit ekipleri hizalamanın modern yolu.
Planisware
planisware.com
Planisware, enerji, tıbbi cihazlar, yüksek teknoloji, havacılık ve savunma, kimyasallar, hükümet, ilaç ve otomotiv dahil olmak üzere birçok sektörü hedefleyen Kurumsal Proje Portföy Yönetimi (EPPM) yazılımı Planisware V6'nın (eski adıyla OPX2) editörüdür. Geçtiğimiz beş yıl boyunca Planisware, Info...
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Harness
harness.io
Modern Yazılım Dağıtım Platformu™ Harness, DevOps süreçlerinizi (CI, CD, Özellik İşaretleri, Bulut Maliyetleri ve çok daha fazlası) basitleştirmek için yapay zekayı kullanan sektörün ilk Yazılım Teslim Platformudur.
Navigator
navigator.com
Uzak toplantılarınız için her şey tek bir yerde: gündemler, notlar, eylem öğeleri ve video konferans bağlantıları.