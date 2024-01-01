GOrendezvous, sağlık, güzellik ve sağlıklı yaşam sektörlerindeki profesyonellerin programlarını ve müşteri dosyalarını yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada muayenehane yönetimi çözümüdür. * Müşterilerin katılımlarını doğrudan SMS hatırlatıcılarından onaylama yeteneği. * Otomatik bekleme listesi. * Şifresiz çevrimiçi rezervasyon. * İki dilli arayüz ve destek. * Özelleştirilebilir elektronik grafik. * Müşterilerin kendi alanlarında bir profesyonel bulmaları için bir arama sayfası. * Kolay ve ücretsiz katılım.

Web Sitesi: gorendezvous.com

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