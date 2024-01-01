Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

goQR.me, QR Kodları, QR Kod pazarlaması ve genel olarak QR konusunda web'deki önde gelen sitelerden biridir. Müşterilerimize QR Kodların doğru kullanımıyla ilgili her konuda uzmanlık sunuyoruz. Bunun yanı sıra, hedeflenen QR Kod Yönetimi (Kampanyalar, düzenlenebilir QR Kodları vb.) için profesyonel bir pazarlama platformu olan QR Server'ın arkasındaki kişileriz.

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