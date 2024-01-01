goop

goop

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Web Sitesi: goop.com

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Doktorlardan ve uzmanlardan son teknoloji sağlıklı yaşam tavsiyeleri, incelenmiş seyahat önerileri ve temiz güzellik ve zamansız modadan oluşan seçkin bir mağaza sunan modern bir yaşam tarzı markası. Kapsanan temel konular güzellik, yemek ve ev, stil, seyahat ve sağlıklı yaşamdır. Gwyneth Paltrow Amerikalı aktris, şarkıcı ve yemek yazarıdır.

Web Sitesi: goop.com

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