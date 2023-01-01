Google Doodles

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Doodle'lar, tatilleri, yıldönümlerini ve ünlü sanatçıların, öncülerin ve bilim adamlarının hayatlarını kutlamak için Google logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

Web Sitesi: google.com

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