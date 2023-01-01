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Google Doodles

Google Doodles

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Web Sitesi: google.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Google Doodles çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Doodle'lar, tatilleri, yıldönümlerini ve ünlü sanatçıların, öncülerin ve bilim adamlarının hayatlarını kutlamak için Google logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane değişikliklerdir.

Web Sitesi: google.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Google Doodles ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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