GoodVision, akıllı şehirlerdeki trafik modelleyicileri ve araştırmacıları için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Yapay zeka trafik verileri toplama, trafik modelleme ve gerçek zamanlı trafik kontrolü dahil olmak üzere trafik projelerinin çeşitli aşamalarına yönelik otomasyon araçları sunar. GoodVision ile kullanıcılar, anketleri için trafik verilerini rahatlıkla toplayabilir ve otomatik trafik modeli kalibrasyonundan yararlanarak manuel işçilikten tasarruf edebilir. Araç aynı zamanda trafik kontrol sistemleri için gerçek zamanlı olarak ayrıntılı ve doğru trafik olayları sağlar. GoodVision, uyarlanabilir trafik kontrolü ve kentsel planlama çözümleri sağlamak için yapay zeka ve büyük veri analitiğinden yararlanarak trafiğin son derece doğru trafik bilgilerine dayalı olarak akmasına olanak tanır. Bu, hava kirliliğine, kazalara ve önemli ekonomik kayıplara yol açan kentsel trafik sıkışıklığının giderilmesine yardımcı olur. Trafik yönetimi dünya genelinde belediyeler için çok önemli ve karmaşık bir sorun haline geldi. Müşterilerden alınan referanslar, GoodVision'ın görüntü tanıma teknolojisi ve ürünleriyle değer sunan profesyonel bir ortak olduğunu gösteriyor. Yenilik kapasitesi ve başarılı araştırma projelerine yaptığı katkı nedeniyle övgüyle karşılanmaktadır. Araç, gelişmiş, hızlı, güvenilir ve çeşitli mobilite akışları için verilerin yorumlanmasını kolaylaştıran görsel temsiller sağlayan bir araç olarak kabul edilmektedir. GoodVision, GoodVision Video Insights ve GoodVision LiveTraffic dahil olmak üzere çeşitli ürünler sunmaktadır. Şirket ayrıca blog, vaka çalışmaları ve yardım portalı gibi kaynaklar da sağlıyor. Çeşitli kuruluşlar tarafından güvenilmektedir ve kullanıcıların en son güncellemeler ve haberler için bültenine abone olmalarına olanak tanır. Gizlilik politikaları ve hizmet şartları da web sitelerinde mevcuttur.

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