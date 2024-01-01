Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Goodkind çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Z kuşağı için geliştirilmiş yüksek teknolojili iletişim platformu. Goodkind, yüksek öğrenim ekiplerinin öğrenci kaydını ve öğrenci tutma oranını artırmak için güvendiği bir video, mesajlaşma ve sohbet robotu platformudur.

Web Sitesi: goodkind.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Goodkind ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.