Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Küçük işletmeler için konuşmaya dayalı yapay zeka. Mesaj alan, çalışma saatlerini, covid politikasını, konumu, yemek siparişini, masa rezervasyonlarını ve daha fazlasını paylaşan yanıtlama hizmeti. Her zaman işinize yarar, yalnız işletme sahibi için ücretsizdir ve kurulum yalnızca birkaç dakika sürer.

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