Goodcall

Goodcall

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Web Sitesi: goodcall.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Goodcall çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Küçük işletmeler için konuşmaya dayalı yapay zeka. Mesaj alan, çalışma saatlerini, covid politikasını, konumu, yemek siparişini, masa rezervasyonlarını ve daha fazlasını paylaşan yanıtlama hizmeti. Her zaman işinize yarar, yalnız işletme sahibi için ücretsizdir ve kurulum yalnızca birkaç dakika sürer.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: goodcall.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Goodcall ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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