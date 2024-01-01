Alternatifler - goHappy

Connecteam

connecteam.com

Çalışanlarınızı Tek Çözümle Yönetin. Connecteam'in hepsi bir arada şirket uygulamasıyla masa başı olmayan çalışanlarınızla iletişim kurun, onları yönetin ve eğitin. Kullanımı kolay, özelleştirmesi kolay ve ölçeklendirmesi kolay.