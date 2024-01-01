GoGoGrandparent

Geziler, Yiyecekler, Yemekler ve Daha Fazlası: Yaşlı Yetişkinler ve Engelli Kişiler İçin Daha İyi Tasarlandı. Uber, DoorDash, Instacart ve daha fazlasından akıllı telefonla veya akıllı telefon olmadan 7/24 ekranlanan ve izlenen hizmetler. - Evde bağımsız yaşayan yüz binlerce insan için milyonlarca talep yerine getirildi. 50 eyaletin tamamında, Kanada ve Avustralya'da mevcuttur.

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