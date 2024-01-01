Godmode, autoGPT ve babyAGI'nin otomasyon güçlerine erişmenizi sağlayan bir web platformudur. Yapay zeka ajanları henüz emekleme aşamasında ancak yetenekleri hızla artıyor ve Godmode'un bu erken aşamada bile daha fazla insanın otonom yapay zeka ajanlarından yararlanmasını sağlayacağını umuyoruz. Godmode, Auto-GPT ve BabyAGI'den ilham almıştır ve GPT-3.5 ile GPT-4'ü destekler. Godmode, @_Lonis_ ve @emilahlback'in bir projesidir. Yardım almak, projeyi tartışmak ve güncellemelerden haberdar olmak için Discord sunucumuza katılın.

Web Sitesi: godmode.space

Yasal Uyarı: WebCatalog, Godmode ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.