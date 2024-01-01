Godmode

Godmode

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Web Sitesi: godmode.space

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Godmode çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Godmode, autoGPT ve babyAGI'nin otomasyon güçlerine erişmenizi sağlayan bir web platformudur. Yapay zeka ajanları henüz emekleme aşamasında ancak yetenekleri hızla artıyor ve Godmode'un bu erken aşamada bile daha fazla insanın otonom yapay zeka ajanlarından yararlanmasını sağlayacağını umuyoruz. Godmode, Auto-GPT ve BabyAGI'den ilham almıştır ve GPT-3.5 ile GPT-4'ü destekler. Godmode, @_Lonis_ ve @emilahlback'in bir projesidir. Yardım almak, projeyi tartışmak ve güncellemelerden haberdar olmak için Discord sunucumuza katılın.

Web Sitesi: godmode.space

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