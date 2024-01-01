Alternatifler - GoCardless
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Skrill
skrill.com
Hızlı ve güvenli ödemeler ve uluslararası para transferleri yapın. Skrill, bahis ve ticaretten alışveriş ve oyuna kadar paranızı yönetmeyi kolaylaştırır.
Razorpay
razorpay.com
Hindistan için sınıfının en iyisi API, entegrasyon prosedürü, sağlam güvenlik ve güçlü gösterge panosuna sahip çevrimiçi ödeme ağ geçidi
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
Neteller
neteller.com
Çevrimiçi para göndermenin ve almanın daha hızlı, daha güvenli bir yolu için ücretsiz bir NETELLER hesabına kaydolun. Ödüllü eCüzdanımızı bugün keşfedin.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee, 2000'den fazla SaaS işletmesi için uçtan uca yinelenen faturalandırmayı, abonelik yönetimini ve otomatik faturalamayı destekleyen lider abonelik faturalandırma yazılımıdır.
Mollie
mollie.com
Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »
Xendit
xendit.co
Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
Adapty
adapty.io
Uygulama içi abonelikler için hepsi bir arada hizmet. iOS, Android, React Native, Flutter, Unity ve Web desteğiyle uygulamaları geliştirin, optimize edin ve büyütün.
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
PaySimple
paysimple.com
PaySimple hesabınızda oturum açın. Hesabınız yok mu? Çevrimiçi ödeme kabul etmeye başlamak, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerinizi otomatikleştirmek ve güvenli bir müşteri veritabanı oluşturmak için kaydolun.
Poynt
poynt.com
GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.
Cashfree
cashfree.com
Dijital Hindistan için ödemeler. Büyüyen işletmeler için ödeme toplamanın ve ödeme yapmanın en hızlı ve en kolay yolu
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Younium
younium.com
Younium, ölçeklenebilir bir abonelik işini yürütmek için hepsi bir arada bir platformdur. B2B şirketleri için Abonelik Yönetimi, Abonelik Faturalandırması, Ödemeler, Finansal Bilgiler ve Abonelik Kontrol Panellerini içerir.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, çevrimiçi ödeme sistemi ve mobil ödeme ağı sağlayan, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir e-ticaret şirketidir.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
Recurly
recurly.com
Recurly, dünya çapında binlerce işletme için kurumsal sınıf abonelik faturalandırma yönetimi sağlar.
RevenueCat
revenuecat.com
Uygulama İçi Abonelikler Artık Kolaylaştı. RevenueCat, uygulama içi abonelikleri uygulamayı ve yönetmeyi, müşteri verilerini analiz etmeyi ve iOS, Android ve web'de yinelenen geliri artırmayı kolaylaştırır.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge, doğrudan işletmenizin halihazırda kullandığı sistemlerin içinde çalışan bir dizi ödeme toplama aracıdır.
Regpack
regpack.com
Müşterilerinizi kaydedin, ücretlendirin ve yönetin. Regpack, kuruluşların hizmetlerine çevrimiçi olarak kaydolmasına ve ücretlendirme yapmasına olanak tanıyan bir katılım çözümüdür.
Trustly Personal
trustly.com
Sorunsuz banka ödemeleri. Ödeme yapmanın daha kolay ve daha güvenli bir yolu. Doğrudan banka hesabınızdan çevrimiçi ödeme yapın veya alın. Satıcının sitesinden/uygulamasından anında bankanızda oturum açın. İndirilecek uygulama yok, manuel giriş yok, oluşturulacak hesap yok.
Qonversion
qonversion.io
Mobil öncelikli şirketler için abonelik veri platformu. Uygulamanızı daha hızlı büyütmek için platformlar arası abonelik altyapısı, a/b testi, gelir analitiği, etkileşim otomasyonu ve entegrasyonların tümü tek bir yerde.
Adyen
adyen.com
Tek bir çözümde uçtan uca ödemeler, veriler ve finansal yönetim. Hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacak finansal teknoloji platformuyla tanışın.