Alternatifler - Go1
Physics Wallah
physicswallah.live
Fizik Aşktır. 12. IIT JEE & NEET hazırlığı. Canlı Sınıflar, Video Dersler, Test serileri, Ders notları, En iyi soruları içeren Konuya Dayalı Ödevler, Dinamik Egzersiz ve çok daha fazlası.
Udemy
udemy.com
Udemy, Inc., profesyonel yetişkinlere ve öğrencilere yönelik bir Amerikan çevrimiçi öğrenme platformudur. Mayıs 2010'da Eren Bali, Gagan Biyani ve Oktay Çağlar tarafından kuruldu. Ocak 2020 itibarıyla platformda 35 milyondan fazla öğrenci ve 65'ten fazla dilde kurs veren 57.000 eğitmen bulunmaktadı...
Coursera
coursera.org
Coursera, Stanford Üniversitesi'nin bilgisayar bilimi profesörleri Andrew Ng ve Daphne Koller tarafından 2012 yılında kurulan ve devasa açık çevrimiçi kurslar (MOOC), uzmanlıklar, dereceler, profesyonel ve mastertrack kursları sunan dünya çapında bir çevrimiçi öğrenme platformudur. Coursera, mühend...
Testbook
testbook.com
Testbook.com'a hoş geldiniz - Rekabetçi sınavlar için en güvenilir sınav hazırlık sitesi. 26000'den fazla Deneme testi ve Canlı Koçluk ile Bankacılık, SSC, Demiryolları, GATE, UPSC gibi Sınavlara hazırlanın.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, yaratıcıların ve girişimcilerin tutkularını, becerilerini ve deneyimlerini çeşitli gelir akışlarına dönüştürmek için basit çözümler sunarak başarılı çevrimiçi işletmeler kurmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Kajabi ile herkes zenginleştirici çevrimiçi kurslar oluşturabil...
edX
edx.org
Dünya çapında 140 önde gelen kurumdan 2000 ücretsiz çevrimiçi kursa erişin. Yeni beceriler kazanın ve bitirme sertifikası kazanın. Bugün katılın.
Khan Academy
khanacademy.org
Khan Academy, 2008 yılında Salman Khan tarafından öğrencilerin eğitimine yardımcı olacak bir dizi çevrimiçi araç oluşturmak amacıyla oluşturulan, kar amacı gütmeyen bir Amerikan eğitim kuruluşudur. Organizasyon video şeklinde kısa dersler üretiyor. Web sitesinde ayrıca eğitimciler için tamamlayıcı u...
Great Learning
mygreatlearning.com
Great Learning Uygulaması, profesyonellerin ve öğrencilerin kariyerlerinde başarıya ulaşmalarına yardımcı olacak en çok talep edilen becerileri öğrenmelerini sağlar. Bu uygulama aşağıdaki konularda ücretsiz ve çevrimiçi kurslar sunar:
LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla y...
Scribd
scribd.com
Scribd, bir milyon başlık içeren bir Amerikan e-kitap ve sesli kitap abonelik hizmetidir. Scribd, açık yayın platformunda 60 milyon belge barındırıyor. 2007 yılında Trip Adler, Jared Friedman ve Tikhon Bernstam tarafından kurulan ve merkezi San Francisco, California'da bulunan şirket, Khosla Venture...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje olsun, öğrenilecek beceri ya da ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gere...
Skillshare
skillshare.com
Skillshare, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, eğitim videoları sağlayan bir çevrimiçi öğrenme topluluğudur. Kurslar akredite değildir ve yalnızca ücretli abonelik yoluyla edinilebilir. Kurslar öncelikle yaratıcı çalışmaları kapsarken, daha az miktarda iş ve girişimcilik üzerine kurslar da yer al...
Codecademy
codecademy.com
İstediğiniz iş için ihtiyacınız olan teknik becerileri öğrenin. Çevrimiçi eğitim ve kodlamayı öğrenmede lider olarak, test edilmiş bir müfredat ve etkileşimli bir öğrenme ortamı kullanarak 45 milyondan fazla kişiye eğitim verdik. HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python, Veri Bilimi ve daha fazlasıyla baş...
Programiz
programiz.pro
Programiz, programcılar tarafından programcılar için özel olarak tasarlanmış, programlama becerilerinde uzmanlaşmak için zengin kaynaklar sunan bir platformdur. Dünya çapında 50 milyondan fazla meraklının güvendiği Programiz, sektörde öncü olarak duruyor ve öğrencilerin programlamada başarılı olmala...
Simplilearn
simplilearn.com
150'den fazla ülkeden 2 milyondan fazla öğrenci; Her ay 1500 canlı ders ve öğrencilerin %85'i kariyer avantajlarını bildiriyor - Simplilearn bugün dijital becerileri öğrenmek için dünyanın 1 numaralı çevrimiçi eğitim kampıdır. Rol odaklı öğrenme yollarından ve üniversite ortaklı programlardan yeni ...
Brilliant
brilliant.org
Brilliant'ın misyonu, insanlara STEM'deki hedeflerine ulaşmaları için ilham vermek ve onları geliştirmektir; tek kişi, tek soru ve her seferinde öğrenmeye yönelik küçük bir taahhüt. Harika öğretmenlerin matematik, bilim ve mühendisliğin ruhunu küçük, etkileşimli öğrenme deneyimleriyle aydınlatmasını...
DataCamp
datacamp.com
İşletmeler için DataCamp nedir? DataCamp, veriler ve yapay zeka hakkında bilgi edinmek, veriler aracılığıyla işbirliği yapmak ve işe hazır yetenekleri işe almak için başvurulacak platformdur. DataCamp for Business, başlangıç noktanız ne olursa olsun tüm kuruluşunuzu hayati veriler ve yapay zeka be...
Mighty Networks
mightynetworks.com
Yaratıcılar ve girişimciler için en popüler hepsi bir arada topluluk platformu. 2023'te yaratıcılardan 370 milyon dolar kazanç ✨ Mighty ile kurslarınızı, üyeliklerinizi ve tekliflerinizi iOS, Android ve web üzerinde kendi markanız altında güçlü bir toplulukta bir araya getirebilirsiniz. Mighty farkl...
BYJU'S
byjus.com
Hindistan'ın en büyük çevrimiçi öğrenme programı olan BYJU'S - Öğrenme Uygulamasına hoş geldiniz! İlgi çekici video dersleri ile kişiselleştirilmiş öğrenmenin mükemmel bir karışımı olan uygulama, öğrencilerin kavramları derinlemesine ve anlaşılması kolay bir şekilde pratik yapmalarına, öğrenmelerine...
D2L Brightspace
d2l.com
Öğrenci potansiyelini geniş ölçekte ortaya çıkaran son derece kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş bir öğrenme inovasyon platformu olan D2L Brightspace ile bir ÖYS/ÖYS'nin sınırlamalarından kurtulun. Brightspace, okulun ilk günlerinden yüksek öğrenime ve sonra...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Chegg
chegg.com
Chegg, Inc., merkezi Santa Clara, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan eğitim teknolojisi şirketidir. Dijital ve fiziksel ders kitabı kiralama, ders kitabı çözümleri, çevrimiçi ders verme ve diğer öğrenci hizmetleri sunmaktadır. Şirket 2005 yılında kuruldu ve Kasım 2013'te New York Menkul Kıymetler B...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly, teknolojideki trendleri ve gelişmeleri takip edip filtreleyerek uzman uygulayıcıların içgörülerini O'Reilly öğrenme platformu aracılığıyla paylaşıyor. Böylece, bir kod satırından yeni bir araç veya teknoloji öğrenmeye kadar zorlu sorunları çözmek için ihtiyaç duyduğunuz yanıtları alırsınız...
Perlego
perlego.com
Perlego'nun dünya çapındaki öğrencilerin güvendiği çevrimiçi akademik kaynaklar ve araçlar kütüphanesi ile.
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...
Udacity
udacity.com
Accenture'un bir parçası olan Udacity, işe hazır dijital yetenekler yaratarak hayatları, işletmeleri ve ülkeleri değiştiren yetenek dönüşümünde pazar lideridir. Yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi, bulut, siber güvenlik ve daha fazlası gibi dijital teknolojilerdeki yetenek açıklarınızı ortadan ...
Teachable
teachable.com
Çevrimiçi kurslar ve koçluk hizmetleri oluşturun. Deneyiminizi ve bilgi birikiminizi gelişen bir bilgi işine dönüştürün.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Preply
preply.com
Preply Business, şirketlere sertifikalı dil öğretmenleriyle 1'e 1 çevrimiçi dersler sunuyor. Preply ile çalışanlar özel ihtiyaçlarına göre öğretmenleri seçebilir, esnek bir programla öğrenebilir ve ders aralarında kişiselleştirilmiş materyallerle pratik yapabilir. Çalışanlarınızı İngilizce, Fransızc...