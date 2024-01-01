Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dünyanın önde gelen markaları için birleşik, kurumsal mesajlaşma platformu. Glowing, önde gelen küresel markaların ve müşterilerinin, mevcut popüler mobil mesajlaşma platformları aracılığıyla birbirleriyle kısa mesaj göndermesine olanak tanır. Çözümümüz, markaların Y kuşağına (ve diğer dijital gezginlere) ve birincil iletişim kanalı olarak mesajlaşmayı tercih eden "sessiz misafirlere" hitap etmesine olanak tanıyor.

Web Sitesi: glowing.io

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