Glossy, teknolojinin moda ve lüks endüstrileri nasıl modernleştirdiğini ele alan Digiday Media'nın bir yayınıdır.

Web Sitesi: glossy.co

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