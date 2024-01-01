Alternatifler - Globoplay
Netflix
netflix.com
Netflix filmlerini ve TV şovlarını çevrimiçi izleyin veya doğrudan akıllı TV'nize, oyun konsolunuza, PC'nize, Mac'inize, mobil cihazınıza, tabletinize ve daha fazlasına aktarın.
HiTV
gohitv.com
En son Kore dizilerini HD İngilizce altyazılı çevrimiçi ücretsiz izleyin. Ağın tamamında en hızlı güncellenen Kore dizilerini izleyin. Birden fazla cihaz desteklenmektedir. HiTV'de en iyi izleme deneyiminin keyfini çıkarın.
Disney+
disneyplus.com
Disney+ hakkında güncel bilgilere sahip olun: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic'ten filmler ve şovlar için en iyi yayın noktası.
Loklok
loklok.com
Loklok, dünyanın her yerinden TV şovlarını, filmleri ve animasyonları izleyebileceğiniz tek noktadan video akış platformudur! Çok çeşitli özel filmlerle, çok dilli altyazıları seçebilirsiniz ve ultra HD 4k görüntü kalitesinde, her gün popüler yeni filmler yayınlanıyor!- loklok
JioCinema
jiocinema.com
JioCinema - En sevdiğiniz TV Programlarını, Filmleri, Çocukları, Müzik Videolarını - Hintçe, Tamilce, Bengalce, Kannadaca, Marathi, Bhojpuri'yi Renkler, Sony, Zee, MTV, Disney ile HD olarak izleyin.
Amazon Prime Video
primevideo.com
Özel Amazon Orijinallerinin yanı sıra popüler filmlerin ve TV şovlarının keyfini çıkarın. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde izleyin. ÜCRETSİZ deneme sürümünü başlat.
Crunchyroll
crunchyroll.com
Crunchyroll, Inc. anime, manga ve dorama akışına odaklanan Amerikalı bir distribütör, yayıncı ve lisanslama şirketidir. 2006 yılında Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley mezunlarından oluşan bir grup tarafından kurulan Crunchyroll'un dağıtım kanalı ve ortaklık programı, dünya çapında 70 milyon kayıtlı...
Hotstar
hotstar.com
Disney+ Hotstar, 17 dilde 100.000 saatten fazla dizi ve filmin yanı sıra tüm önemli küresel spor etkinliklerini kapsayan Hindistan'ın en büyük premium yayın platformudur.
MX Player
mxplayer.in
Hindistan'daki en iyi OTT platformlarından biri olan MX Player, dizüstü bilgisayarınızda, TV'nizde, cep telefonunuzda ve diğer akıllı cihazlarınızda keyfini çıkarabileceğiniz ücretsiz bir video yayın hizmetidir.
DStv Now
now.dstv.com
DStv'nizi çevrimiçi izleyin. Cep telefonunuzda, web tarayıcınızda, akıllı TV'nizde ve daha fazlasında Canlı Spor Yayını yapın, en sevdiğiniz TV Programlarını, Filmleri ve Çocuk programlarını takip edin.
SonyLIV
sonyliv.com
SonyLIV, Sony Pictures Networks India'ya ait, Hindistan'ın en üst düzey Freemium yayın platformudur. SonyLIV, 2013 yılında Hindistan'da ilk OTT hizmeti olarak tanıtıldı. Bir akış hizmeti olarak, filmler, televizyon dizileri, canlı Spor Maçları ve Orijinal Programlama dahil olmak üzere yerel ağlarınd...
Hulu
hulu.com
TV şovlarını ve filmleri çevrimiçi izleyin. South Park, Empire, SNL, Modern Family'nin TV bölümlerini ve popüler filmleri favori cihazlarınızda izleyin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın. İstediğiniz zaman iptal edin.
HBO Max
hbomax.com
Tüm HBO'yu en sevdiğiniz film ve TV dizilerinin yanı sıra yeni Max Originals ile bir araya getiren yayın platformu HBO Max'e merhaba deyin.
Showmax
showmax.com
Showmax, 19 Ağustos 2015'te Güney Afrika'da başlatılan bir çevrimiçi isteğe bağlı video abonelik hizmetidir. Showmax, yerel içeriğe ve mobil telekomünikasyon şirketleri ile ortaklıklara odaklanarak yerleşik isteğe bağlı video rakiplerini alt etmek için bir yerelleştirme stratejisi kullanır.
Peacock TV
peacocktv.com
Peacock ile TV şovlarını ve filmleri çevrimiçi izleyin. İkonik şovları ve filmleri, özel Peacock orijinallerini, canlı haberleri, spor programlarını ve daha fazlasını yayınlayın.
Shahid
shahid.mbc.net
Shahid - ﺷﺎﻫﺪ, çok çeşitli en iyi Arapça Orijinaller, özel diziler ve film galaları, canlı TV ve daha fazlası için premium platformunuz.
ZEE5
zee5.com
En sevdiğiniz TV programı bölümlerinin galalarını ZEE5'te yayınlanmadan bir gün önce izleyin ve gişe rekorları kıran filmleri, 100'den fazla orijinal içeriği, müzik videolarını, canlı TV kanallarını, HD kalitesinde ve seçtiğiniz dilde haberleri keşfedin.
SkyShowtime
skyshowtime.com
SkyShowtime, özel film ve dizilerin yer aldığı yepyeni bir yayın hizmetidir. SkyShowtime, gişe rekorları kıran eğlencenin yeni evi olan yepyeni bir yayın hizmetidir. Yeni ve özel diziler ve filmler, çocuklar ve aile eğlenceleri, gerçek hayattan hikayeler ve belgeseller içeren heyecan verici ve ilgi...
Tubi
tubitv.com
Ücretsiz filmleri ve TV şovlarını herhangi bir cihazda HD olarak çevrimiçi izleyin. Tubi - ücretsiz film ve TV akışı.
Rakuten Viki
viki.com
Asya dizilerini ve filmlerini ÜCRETSİZ çevrimiçi izleyin! Kore dramaları, Çin dramaları, Tayvan dramaları, Japon dramaları, Soompi'nin Kpop ve Kdrama haberleri ve etkinlikleri ve orijinal yapımlar - İngilizce ve diğer dillerde altyazılı.
Max
max.com
Max, HBO, popüler diziler, filmler, gerçeklik ve daha fazlası için izlenmesi gereken kişidir. Hepsi burada. Harry Potter, DC Universe ve HBO dünyalarını içeren ikonik diziler, ödüllü filmler, yeni orijinaller ve ailelerin favorileri. Her ruh hali için en iyi eğlenceyi keşfedin. İzlenmesi gereken Ma...
WeTV
wetv.vip
Sonunda, orijinal ve popüler şovları, dramaları ve varyete şovlarını izleyebileceğiniz yer burası! WeTV, birinci sınıf izleme deneyimiyle yayınlayabilmeniz için seçilmiş ve en çok izlenen şovları ve dramaları sunar.
Apple TV+
apple.com
Apple TV+, Apple Inc.'in sahibi olduğu ve işlettiği bir Amerikan abonelikli yayın hizmetidir. 1 Kasım 2019'da başlatılan bu hizmet, Apple Originals adı verilen orijinal yapım film ve televizyon dizilerinden bir seçki sunmaktadır.
Kayo Sports
kayosports.com.au
Kayo Sports, Avustralya'da mevcut olan ve Streamotion'a (Foxtel'in tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş) ait olan üst düzey bir video akışı abonelik hizmetidir. Hizmet, Fox Sports, ESPN, beIN Sports ve Racing.com'dan canlı ve talep üzerine spor sunuyor.
iQIYI
iq.com
iQiyi(爱奇艺,愛奇藝), çeşitli TV dizileri, filmler, şovlar, animasyonlar ve diğer kaliteli içerik dahil olmak üzere OTT hizmetleri sunan dünyanın önde gelen film ve video akışı web sitesidir. Mükemmel içeriğimiz ve hizmetlerimiz, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde izlemenizi sağlar.
MUBI
mubi.com
Gerçekten harika bir sinema izleyin. Her neredeysen. Hiçbir reklam olmadan. Durmadan. Yeni yönetmenlerden ödül kazananlara. Güzel, ilginç, inanılmaz filmler; her gün yeni bir film. Şimdi Akış Yapın. Çevrimdışı izlemek için indirin. 7 günlük ücretsiz denemenizi şimdi başlatın.
Viu
viu.com
Viu, bir PCCW Grup Şirketi olan Viu International Ltd'nin Hong Kong merkezli üst düzey bir video akışı sağlayıcısıdır.
discovery+
discoveryplus.com
Discovery+ (Discovery Plus olarak telaffuz edilir; Discovery+ olarak stilize edilir), Discovery, Inc.'e ait bir yayın hizmetidir. Hizmet, Discovery'nin ana kanal markalarının kitaplıklarından alınan gerçek programlamaya ve orijinal serilere (genellikle mevcut programların yan ürünlerini içeren) odak...
fuboTV
fubo.tv
NFL, MLB, NBA, NHL, NASCAR, NCAA kolej futbolu, NCAA kolej basketbolu, MLS futbolu, FIFA Dünya Kupası elemeleri, Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, LaLiga, Bundesliga ve daha fazlasını canlı izleyin. Ayrıca beğenilen TV dizilerini, canlı haberleri ve ödüllü filmleri yayınlayın ve istediğiniz ...
Stan.
stan.com.au
Stan, dünyanın dört bir yanından binlerce saatlik TV şovuna, filme ve Orijinal prodüksiyona sınırsız erişim sunan, Avustralya'nın önde gelen yerel yayın hizmetidir. 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi reklamsız ve kesin sözleşme olmadan başlatın. Stan'i her zaman, her yerde, çok çeşitli cihazlarda iz...