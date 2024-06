Gliglish, aktif konuşma ve etkileşim yoluyla dil becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka tabanlı bir dil öğrenme aracıdır. Bir yapay zeka öğretmeniyle sohbet etmenize ve gerçek hayattaki durumları rol oynamanıza olanak tanıyarak sürükleyici bir öğrenme deneyimi sunar. Bu yöntem, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeye ve kullanıcıların ana dili gibi konuşmasına yardımcı olmaya odaklanır. Gliglish'e her zaman ve her yerden erişilebilir, bu da onu tutarlı günlük dil pratiği için esnek hale getirir. Araç, birden fazla dili destekleyerek kullanıcıların dünyanın her yerinden farklı lehçeleri öğrenmesine olanak tanır. Gliglish, ChatGPT'ye benzer yapay zeka teknolojisini içerir ve akıllı yapay zeka, önerilen sohbet konuları, ayarlanabilir konuşma hızı ve çok dilli konuşma tanıma gibi çeşitli özellikler sunar. Ayrıca dil bilginiz, kelimelerin veya cümlelerin çevirileri ve telaffuzunuzun analizi hakkında geri bildirim sağlar. Araç, kullanıcıların özelliklerine sınırsız erişim ve yoğun saatlerde öncelikli erişim için aylık ve yıllık planlar arasında seçim yapabilecekleri aboneliğe dayalı bir model sunuyor.

Web Sitesi: gliglish.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gliglish ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.