GliaStudio, ekiplerin kısa videolarla içerik yaymasına olanak tanıyan otomatik bir video platformudur. Makaleleri dakikalar içinde videolara dönüştürmek için AI teknolojisini kullanır. Uzun metinleri kısa özetler halinde yoğunlaştırmak için otomatik metin özetleme, çeşitli medya varlıklarıyla görselleştirmek için bol miktarda medya kaynağı ve tutarlı markalama için özelleştirilebilecek markalı temalar ve özellikler içerir. GliaStudio ayrıca kullanıcıların içerik oluşturucuların zamanının %50'sini serbest bırakmasına ve böylece daha kaliteli çalışmalara yönelmelerine olanak tanır. Ekipler, GliaStudio ile haber içeriklerinden, sosyal paylaşımlardan, canlı spor etkinliklerinden ve istatistiksel verilerden dakikalar içinde videolar üretebiliyor ve video üretim hacmini 10 kat artırabiliyor. GliaStudio'ya Tiktok, KKBOX, YOUKU, PIXNET, Business NEXT ve ZHIBO gibi etkili yayıncılar güvenmektedir. Ayrıca yüksek kaliteli medya varlıklarına ücretsiz erişim sağlar.

Web Sitesi: gliacloud.com

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