Glasses Gone

Glasses Gone

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Web Sitesi: glassesgone.com

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Glasses Gone, portre fotoğrafı rötuşlaması için tasarlanmış, özellikle gözlüklerin veya gözlüğün kişinin yüzünden çıkarılmasına odaklanan bir yapay zeka aracıdır. Araç, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak gözlüklerin yalnızca birkaç dakika içinde hızlı ve etkili bir şekilde çıkarılmasını vaat ediyor. En iyi sonuçları elde etmek için kullanıcılara, nesnelerin doğrudan ileriye baktığı portre fotoğrafları yüklemeleri önerilir; çünkü bu, gözlük camı çıkarma işleminin doğruluğunu artıracaktır. Daha iyi performans için çerçeve renklerinin basit ve iyi tanımlanmış olduğu fotoğrafların seçilmesi de önerilir. Ancak, net veya desenli çerçevelerin tatmin edici sonuçlar vermeyebileceğini lütfen unutmayın. Araç, kare şeklinde kırpma seçeneği sunarak kullanıcıların, nihai sonucun kare biçiminde olmasını sağlamak için resimlerini yükledikten sonra kırpma kutusunu ayarlamasına ve hareket ettirmesine olanak tanır.Ayrıca Glasses Gone, gözlüklerin çıkarılmasıyla ilgili olarak, kullanıcıların çıktıyı yetersiz bulması durumunda para iade garantisi sunduğunu iddia ediyor. Araç, rötuşlanan görüntülerin kalitesini daha da artırmak için, kalan kalıntıları temizlemek üzere klip bırakma gibi tamamlayıcı ücretsiz araçların kullanılmasını önerir.Glasses Gone, GLASSES.GONE tarafından sağlanan bir hizmettir ve Hizmet Şartları ile Gizlilik Politikasına tabidir. .

Web Sitesi: glassesgone.com

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