GiveCampus

GiveCampus

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Web Sitesi: givecampus.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde GiveCampus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Sizin kadar sıkı çalışan eğitim amaçlı bağış toplama teknolojisi. Eğitimde ilerleme için dünyanın önde gelen bağış toplama teknolojisiyle topluluğunuza ulaşın, etkileşim kurun ve harekete geçirin.

Web Sitesi: givecampus.com

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