Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde GhostTheWriter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

GhostTheWriter, ana konuya veya temaya girdiğinizde sizin için hikayeler oluşturabilen bir yapay zeka hayalet yazma aracıdır (GPT-3'e dayanır).

Web Sitesi: ghostthewriter.com

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