Ghostery Private Search

Ghostery Private Search

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Web Sitesi: ghostery.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ghostery Özel Arama motoru, arama bilgilerinizi kaydetmeden internette arama yapmanızı sağlayan, objektif sonuçlar sağlayan türünün tek örneği bir sistemdir. Ghostery Özel Arama Motoru size tarafsız sonuçlar verir, bir siteyi ziyaret etmeden önce takipçileri tespit eder ve raporlar ve Katkıda Bulunanlar için reklamsız sonuçlar sunar.
Kategoriler:
Utilities
Arama motorları

Web Sitesi: ghostery.com

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DuckDuckGo

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Brave Search

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