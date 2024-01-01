Alternatifler - GetReviews.ai
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
EmbedSocial
embedsocial.com
İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews, markaların ve perakendecilerin e-ticaret web sitelerinde kullanıcı tarafından oluşturulan farklı içerik türlerini (UGC) toplamasına, görüntülemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan yazılım sağlayan bir teknoloji şirketidir.PowerReviews'un yetenekleri arasında ürün derecelendirmeleri ...
Ratingful
ratingful.com
Ratingful ile çevrimiçi itibarınızı artırın ve daha fazla 5 yıldızlı Google yorumu alın. Platformumuz müşterilerden yorum isteme, puanlarınızı koruma, en iyi yorumlarınızı öne çıkarma ve dijital itibarınızı izleme sürecini basitleştirir. Ayrıca platformumuzdan ayrılmadan Google ve Facebook yorumları...
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel, işletmelerin müşterilerinin videolarını yakalaması, yanıtlaması, analiz etmesi ve paylaşması için önde gelen uzaktan video yakalama platformudur. VideoPeel, işletmelerin kullanıcı tarafından oluşturulan video içeriği miktarının 10 katına çıkmasına yardımcı olur, böylece %20'den fazla dönü...
Trustable
trustable.ai
Müşterilerinizin sizin için satış yapmasına izin verin. Güvenilir, müşterilerinizden metin ve video referansları toplamayı kolaylaştırır. Sosyal kanıt ve sadakat programlarını tek platformda yönetin.
Tagembed
tagembed.com
Tagembed, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google İncelemeleri, Airbnb ve 21+ Ağ gibi herhangi bir sosyal medya ağından kullanıcılar tarafından oluşturulan ilgi çekici içeriği toplayan ve görüntüleyen bir sosyal medya toplayıcıdır. Seçilen içerik daha sonra widget'lar aracılığıyla web ...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştir...
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
JustReview
justreview.co
Facebook, Google, Amazon, Etsy, eBay, Allegro, Reviews.io, Güvenilir Mağazalar, Tripadvisor, Booksy, Yell, Yelp, Booking.com'dan Yorumları Yerleştirin. Airbnb, Walmart, AliExpress, Capterra, Ürün Avı, Sarı Sayfalar, Google Alışveriş, Ekomi, Sitejabber, JustReview ve daha fazlası! Sadece birkaç saniy...
Feefo
feefo.com
Feefo dünyanın en büyük doğrulanmış alıcı inceleme platformudur. Dünya çapındaki işletmelerin gerçek, doğrulanmış müşteri incelemeleri ve içgörüleri toplamasına yardımcı olarak ürünlerinizi ve müşteri deneyimlerinizi geliştirmenize olanak sağlıyoruz.
Taggbox
taggbox.com
Farklı pazarlama temas noktalarında UGC kampanyaları oluşturmak ve yayınlamak için 1 Numaralı Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik platformu. Marka güvenini, farkındalığını, kullanıcı katılımını ve satışları başarıyla artırmak için mükemmel UGC platformu.
Stamped
stamped.io
E-ticaret mağazanız için ürün incelemelerinin ve müşteri ödüllerinin gücünden yararlanın. Satışları ve müşteri tutmayı artırmanın en kolay yolu.
Sendlane
sendlane.com
BigCommerce için E-posta ve SMS ile Olağanüstü E-Ticaret Müşteri Deneyimleri Sunun.
xSellco
xsellco.com
xSellco Geri Bildirimi, mutlu müşterilerden yorum isteyerek olumlu geri bildirimleri hedeflemenize yardımcı olur. Yazılım, doğru müşterilerden doğru zamanda doğru ürünler hakkında geri bildirim isteyerek Amazon, eBay ve Trustpilot'taki satıcı puanınızı artırmanıza olanak tanır. Olumlu yorumlarınızı ...
WizVille
wizville.com
WizVille müşteri deneyimini bir büyüme motoruna dönüştürüyor! Platformumuz, daha sadık ve promosyonel müşteriler kazanmak için tüm çalışanlarınızı satış öncesinde, satış sırasında ve sonrasında tüm iletişim kanallarınızda müşteri deneyimlerini optimize etmeye dahil etmenizi mümkün kılar. Müşterileri...
Videowise
videowise.com
Videowise, markaların ve perakendecilerin etkileşimi artırmak ve dönüşümü artırmak için çevrimiçi mağazalarda etkileşimli ve alışveriş yapılabilir video deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir e-Ticaret Video Platformudur. Geleneksel video platformlarından farklı olarak Videowise, sayfa hızını...
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop, SaaS ürünlerinin ve küçük işletmelerin, olumsuz kamu incelemeleri konusunda endişelenmeden müşteri geri bildirimlerini toplamasına olanak tanıyarak daha fazla 5 yıldızlı inceleme sağlar. Tescilli teknolojimiz, sahiplerin olumlu yorumları herkese açık olarak kaydetmesine olanak tanırken, y...
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks, HP, Electrolux, Brother ve LG gibi küresel markaların yanı sıra her kıtadaki çevrimiçi ve çevrimdışı perakendecilerle iş ortaklığı yapmaktadır. TestFreaks, toplu incelemeler, derecelendirmeler ve video içeriğinin yanı sıra UGC'yi, satıcı derecelendirmelerini ve Soru-Cevap'ı toplamak, den...
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader, işletmelerin müşterilerden kritik geri bildirimler ve incelemeler almasına yardımcı olur.
Revain
revain.org
Elektronik, Moda, Güzellik, Ev ve Mutfak vb. gibi En İyi Ürünlerin canlı Fotoğraf ve Videolarını içeren Kullanıcı İncelemeleri ve Önerileri.
RealReviews.io
realreviews.io
Bilinçli kararlar için güvenilir bilgi sağlamaya kendini adamış bir ekibiz. Teknoloji, veri analizi ve hizmet alanındaki uzmanlığımızla doğru içgörüler sağlıyoruz. Platformumuz realreviews.io'da şeffaflığı destekleyerek paylaşımı ve desteği teşvik ediyor.
OnVoard
onvoard.com
OnVoard, minimum çalışmayla mağaza gelirinizi artırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada bir e-ticaret pazarlama platformudur.
GoReminders
goreminders.com
Kısa mesaj ve e-posta randevu hatırlatıcıları! Bu randevu planlama ve hatırlatma sistemiyle randevulara ve toplantılara gelmeyen müşterileri azaltın. Müşterileriniz, hastalarınız, personeliniz, gönüllüleriniz ve daha fazlası için otomatik hatırlatmalar ve onaylarla zamandan ve paradan tasarruf edin....