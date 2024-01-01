Getfloorplan, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde ayrıntılı 2D ve 3D kat planlarının yanı sıra 360° sanal turlar oluşturmasına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir hizmettir. Kullanıcılar Getfloorplan'ı kullanarak yalnızca bir dakika içinde bir kat planı veya çizim yükleyebilir ve gerisini yapay zeka halleder. Getfloorplan ile kullanıcılar, uygun fiyata yalnızca yarım saat içinde tam bir yüksek kaliteli malzeme paketi bekleyebilirler. Hizmet, tüm cihazlarda mevcut bir widget ve döndürme, araştırma ve planda adım adım ilerlemeye yönelik araçlarla kullanımı basit olacak şekilde tasarlanmıştır. Getfloorplan aynı zamanda fiyatları düşük tutmak için bütçe dostu otomasyon ve günde 1.000'e kadar render işleminin hızlı yapılmasını da sunuyor. Müşteriler, Getfloorplan'ın 2D, 3D kat planlarını ve sanal turlarını kullanırken çağrılarda %30'a kadar artış olduğunu bildiriyor. Müşterilerden gelen yorumlar, zamandan ve paradan tasarruf edildiğini ve malzemelerin yüksek kalitesini doğrulamaktadır.

Web Sitesi: getfloorplan.com

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