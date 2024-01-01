Alternatifler - getAbstract
Scribd
scribd.com
Scribd, bir milyon başlık içeren bir Amerikan e-kitap ve sesli kitap abonelik hizmetidir. Scribd, açık yayın platformunda 60 milyon belge barındırıyor. 2007 yılında Trip Adler, Jared Friedman ve Tikhon Bernstam tarafından kurulan ve merkezi San Francisco, California'da bulunan şirket, Khosla Venture...
LinkedIn Learning
linkedin.com
Önde gelen çevrimiçi öğrenme platformu LinkedIn Learning, kuruluşların öğrenci katılımını artırmasına ve bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Lynda.com'daki gerçek dünya uzmanları tarafından verilen 16.000'den fazla ders ve her hafta eklenen 50'den fazla y...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business, güçlü bir içerik pazarı aracılığıyla taze, isteğe bağlı öğrenim içeriği sunarak şirketlerin günümüzün hızla değişen iş ortamında rekabetçi kalmasına yardımcı olur. Misyonumuz, çalışanların bir sonraki proje, öğrenilecek beceri veya ustalaşılacak rol olsun, bundan sonra ne gerekiyorsa...
Simplilearn
simplilearn.com
150'den fazla ülkeden 2 milyondan fazla öğrenci; Her ay 1500 canlı ders ve öğrencilerin %85'i kariyer avantajlarını bildiriyor - Simplilearn bugün dijital becerileri öğrenmek için dünyanın 1 numaralı çevrimiçi eğitim kampıdır. Rol odaklı öğrenme yollarından ve üniversite ortaklı programlardan yeni ...
Blinkist
blinkist.com
Blinkist, meşgul profesyonelleri güçlü fikirlerle güçlendirir, böylece bakış açılarını genişletebilirler, daha yaratıcı olabilirler, daha iyi kararlar alabilirler ve sonuçta hayatın her alanında büyüyüp gelişebilirler. 27 kategorideki 5.500'den fazla kurgu dışı kitap ve podcast'ten önemli fikirleri,...
DataCamp
datacamp.com
İşletmeler için DataCamp nedir? DataCamp, veriler ve yapay zeka hakkında bilgi edinmek, veriler aracılığıyla işbirliği yapmak ve işe hazır yetenekleri işe almak için başvurulacak platformdur. DataCamp for Business, başlangıç noktanız ne olursa olsun tüm kuruluşunuzu hayati veriler ve yapay zeka be...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly, teknolojideki trendleri ve gelişmeleri takip edip filtreleyerek uzman uygulayıcıların içgörülerini O'Reilly öğrenme platformu aracılığıyla paylaşıyor. Böylece, bir kod satırından yeni bir araç veya teknoloji öğrenmeye kadar zorlu sorunları çözmek için ihtiyaç duyduğunuz yanıtları alırsınız...
Perlego
perlego.com
Perlego'nun dünya çapındaki öğrencilerin güvendiği çevrimiçi akademik kaynaklar ve araçlar kütüphanesi ile.
Udacity
udacity.com
Accenture'un bir parçası olan Udacity, işe hazır dijital yetenekler yaratarak hayatları, işletmeleri ve ülkeleri değiştiren yetenek dönüşümünde pazar lideridir. Yapay zeka, veri bilimi, makine öğrenimi, bulut, siber güvenlik ve daha fazlası gibi dijital teknolojilerdeki yetenek açıklarınızı ortadan ...
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
Pluralsight
pluralsight.com
Doğru teknoloji ve doğru becerilerle ilerlemenize yardımcı olan web geliştirme, BT sertifikasyonu ve çevrimiçi eğitim sağlayan teknoloji becerileri platformu. Popüler programlama dilleri, geliştirici araçları ve daha fazlası için binlerce isteğe bağlı kurs!
Kahoot! Create
kahoot.com
Kendi kahoot'larınızı yaratın ve yeni bir şeyler öğrenin! Kahoot! öğrenciler, öğretmenler, ofis süper kahramanları, bilgi meraklıları ve yaşam boyu öğrenenler için öğrenmenin büyüsünü getiriyor. Kahoot! her yıl okulda, işte ve evde 1 milyardan fazla oyuncuya katılım ve eğlence sunan oyun tabanlı bi...
Scaler
scaler.com
Scaler Academy'nin MAANG uzmanları tarafından kişiselleştirilmiş 1:1 mentorluğumuzla kodlama becerilerinizi geliştirin. Ayrıca kariyerinizin sorumluluğunu üstlenmenize yardımcı olacak deneme röportajları ve özel kurslar da sunuyoruz.
WorkJam
workjam.com
WorkJam, önde gelen Digital Frontline Workplace platformudur. Mevcut WFM çözümünüzle çalışmak üzere tasarlanmış Görev Yönetimi, İletişim, Öğrenme, Self Servis ve özel bir açık vardiyalı pazar teknolojisi içerir. Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths ve daha fazlasını içeren ikonik markaları...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
edureka
edureka.co
Öğrenmeyi herkes için erişilebilir kılma misyonuna sahip, canlı ve etkileşimli bir e-öğrenme platformuyuz. Sektördeki en yüksek kurs tamamlama oranlarına ulaşmak için eğitmen liderliğindeki kursların yanı sıra 7/24 isteğe bağlı destek sunuyoruz! Gerçek hayattaki projelerimiz, 7/24 Destek ve Kişisel ...
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft Hakkında Skillsoft (NYSE: SKIL), kuruluşları ve insanları birlikte büyümeye teşvik eden dönüştürücü öğrenme deneyimleri sunar. Şirket, kurumsal kuruluşlarla ortaklık yapıyor ve bugünün çalışanlarını yarının ekonomisine hazırlamak için küresel bir öğrenci topluluğuna hizmet ediyor. Skillsof...
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
BT öğrenmek sıkıcı dersler, eğitim kamplarının çılgın temposu ya da işinizden ya da ailenizden uzun süre uzakta kalmak anlamına gelmiyor. CBT Nuggets ile ofis koltuğunuzun veya oturma odanızın koltuğunun rahatlığında, çeşitli cihazlarla her yerde 7/24 antrenman yapabilirsiniz. Birinci sınıf eğitmenl...
Uxcel
uxcel.com
Tasarım yöneticileri çok ince dağılmış durumda. Ekibinizin becerilerinin haritasını çıkarmanız, bir düzine platformdan öğrenme materyallerini belirlemeniz ve öğrenmenin bireysel, ekip ve iş büyümesini nasıl etkilediğine dair içgörülerden yoksun olduğunuzu anlamanız bekleniyor. Takımınızın becerileri...
Docebo
docebo.com
Docebo, yöneticiler için sezgisel, öğrenciler için ilgi çekici ve işletmeler için dönüştürücü olacak şekilde tasarlanmış dünyanın en güçlü öğrenme platformudur. Temel farklılaştırıcı özellikler arasında şunlar yer alır: - Çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları da dahil olmak üzere birden fazla hedef...
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan anca...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare, işletmelerin ve kuruluşların tüm istihdam yaşam döngülerini işe alımdan sürekli eğitime kadar yükseltmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
BrainStorm
brainstorminc.com
Ekibinizi, yazılımın benimsenmesi için özel olarak tasarlanmış tek öğrenme platformuyla donatın. Katılımı hızlandırın, desteği azaltın, katılımı derinleştirin ve kullanımı artırın. İster yeni müşteriler kazandıran bir Çözüm Sağlayıcı olun, ister son kullanıcı eğitimini yönetmek için daha ölçeklenebi...
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
Spekit
spekit.com
Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs, işletmelerin etkileşimli öğrenme modülleri, EQ tabanlı sosyal beceri kursları ve katılım anketleri aracılığıyla çalışanları işe almasına, becerilerini geliştirmesine ve elde tutmasına yardımcı olan, Yapay Zeka destekli bir Nesil çalışan öğrenme ve katılım platformudur. Platform, iş...
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary'de çalışanların becerilerini yükseltme, çalışmak için daha iyi yerler yaratma ve daha şefkatli ve yetkin bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşeni yapma misyonundayız. Yenilikçi platformlarımız, sınıfının en iyisi içeriğimiz ve rakipsiz stratejik desteğimiz aracılığıyla kuruluşların öğ...
Go1
go1.com
Go1, profesyonellere yönelik dünyanın en çeşitli geliştirme kursları ve eğitimleri kütüphanesine sahip küresel bir içerik toplayıcıdır. Öğrenme ve Geliştirme liderleri, tek bir abonelikle, 250'den fazla sektör lideri içerik sağlayıcının yapay zekayla geliştirilmiş keşif ve iyileştirme araçlarıyla do...
Ethena
goethena.com
Ethena'nın hepsi bir arada uyumluluk eğitim platformu, tüm kutucuklarınızı işaretlemenize ve daha iyi bir iş yeri oluşturmanıza yardımcı olur. Ürünümüz size çalışanların gerçekten beğeneceği kursların bir kataloğunu, bunların dağıtımını otomatikleştiren bir ÖYS/LMS'yi ve zor durumlarda ekibinizi des...