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Georgia Asian Times'ın kapsamı toplumun ve yerel haberlerin ötesine geçerek finans, sağlık, yaşam tarzları, yemek, sanat, eğlence ve etkinliklerle ilgili makaleler sunuyor. Georgia Asian Times, Asyalı toplulukların ve Gürcistan'daki işletmelerin başarısını kutluyor ve gazetenin hizmet verdiği farklı Asya toplulukları arasında kültürel bir köprü oluşturmayı teşvik ediyor.

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