Genie AI, kullanıcıların bir avukata ihtiyaç duymadan ticari yasal belgeleri güvenle hazırlamasına, müzakere etmesine ve incelemesine olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir hukuk asistanı aracıdır. Araç, GPT-4 ve dünyanın en büyük açık kaynaklı yasal veritabanı tarafından desteklenmektedir. 4.700'den fazla ücretsiz şablonla kullanıcılar, teknolojiden üretime kadar çeşitli sektörleri kapsayan, düzenli olarak güncellenen çok çeşitli yasal şablonlar arasından seçim yapabilir.Genie AI'nin AI asistanı, yasal belge taslak hazırlama sürecini geliştirmek için çeşitli özellikler sağlar. Bir sözleşmedeki riskleri vurgulayabilir, maddeleri basit terimlerle açıklayabilir, alternatif maddeler önerebilir, değişiklikleri izlemeyi kullanarak değişiklikler yapabilir, kullanılmayan tanımları vurgulayabilir ve sözleşmeden doğan yükümlülükleri özetleyebilir. Aynı zamanda tek bir platformda ekipler ve meslektaşlarıyla gerçek zamanlı işbirliği, bağlamsal madde kitaplığına erişim ve hukuk uzmanları tarafından düzenli olarak güncellenen geniş bir hukuk kitaplığı gibi özellikler sunar. Bu araç, Financial Times gibi önemli yayınlar tarafından da tanınmıştır. Times, Forbes ve TechCrunch. Ayrıca Withers LLP, Tech Nation Applied AI, Barclays Eagle Lab, Entrepreneur First ve University College London'ın İnovasyon ve Kurumsal departmanı gibi prestijli kuruluşlarla da işbirliği yapmıştır.Genie AI, ISO27001 sertifikası, 256 bit şifreleme ve erişim kontrolü ile veri gizliliğini ve güvenliğini sağlar. ve düzenli dış denetimler. Araç, ücretsiz bir seçeneğin yanı sıra yapay zeka destekli belge oluşturma seçenekleri de dahil olmak üzere farklı fiyatlandırma planları sunuyor. Genel olarak Genie AI, kullanıcıların hukuki ortamda verimli ve uygun maliyetli bir şekilde gezinmesine olanak tanıyan kapsamlı bir yapay zeka hukuk asistanıdır.

Web Sitesi: genieai.co

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