Alternatifler - Gearset

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) dünyanın herkes için daha iyi çalışmasını sağlar. Bulut tabanlı platformumuz ve çözümlerimiz, iş akışını sağlamanın daha akıllı, daha hızlı ve daha iyi yollarını bulabilmeleri için kuruluşların dijitalleşmesine ve birleştirilmesine yardımcı olur. Böylece çalışanlar ve müşteril...