Alternatifler - Gavagai
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Hugging Face
huggingface.co
Yapay zeka topluluğu geleceği inşa ediyor. Makine öğreniminde referans açık kaynak tarafından desteklenen son teknoloji modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın.
scite.ai
scite.ai
scite, araştırmacıların Akıllı Alıntılar aracılığıyla bilimsel makaleleri daha iyi keşfetmesine ve anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan bir araçtır. Akıllı Alıntılar, alıntının bağlamını ve alıntı yapılan iddiayı destekleyici mi yoksa karşıt kanıtlar mı sağladığını açıklayan bir sınıflandırm...
Iris.ai
iris.ai
Araştırmanız için Güçlü Araçlar. Bilimsel metinlerin anlaşılması için dünya lideri bir yapay zeka motoru geliştirdik. Literatür incelemeleri, veri çıkarma, piyasaya arz sonrası gözetim veya kağıt veya patent gibi binlerce belgeyi içeren diğer görevlere uygulanan bu motor, hayatınızı çok daha kolayla...
InfraNodus
infranodus.com
Yapay Zeka ve Ağ Düşüncesini kullanarak Fikirler ve İçgörüler oluşturun. InfraNodus, bir söylemi incelemenize, okuma, yazma ve araştırma iş akışlarınızı geliştirmenize yardımcı olmak için metin analizini, ağ görselleştirmesini ve GPT-3 yapay zekayı birleştirir. Birden fazla içe aktarma kaynağından...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
NVivo
qsrinternational.com
En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
AfforAI
afforai.com
Üretkenliği en üst düzeye çıkarmak için ikinci beyniniz. Afforai, güvenilir araştırmalar üretmek için birden fazla kaynaktan gelen bilgileri arayan, özetleyen ve çeviren bir yapay zeka sohbet robotudur. Uzun araştırma belgelerini kuru uyumluluk gereksinimleri yığınlarıyla besleyin ve ihtiyacınız ol...
Cohere
cohere.com
NLP'yi her geliştiricinin araç setinin bir parçası haline getirmek. Dil anlamanın gücünden yararlanın. Daha önce hayal edilemeyecek bir ölçekte metin oluşturmak, kategorilere ayırmak ve düzenlemek için Cohere'i kullanan geliştiricilere ve işletmelere katılın.
Enago Read
read.enago.com
RAx ile literatür analizini ve kavramayı hızlandırın - İçgörüleri keşfetmek, derlemek ve araştırmanızı kolayca düzenlemek için akıllı asistan.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde temizlemeyi, etiketlemeyi ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Son teknoloji Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir.
Symbl.ai
symbl.ai
İşletmeler için İnsan Zekası. Symbl.ai'nin konuşma anlayışı ve üretken yapay zeka teknolojisi, hedeflerinize ulaşmanız için insan konuşmalarının tüm potansiyelini ortaya çıkarır.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Otomasyon profesyonelleri için kodsuz yapay zeka. Son olarak, metin ve belge süreçleri için kod gerektirmeden kurumsal düzeyde yapay zeka otomasyonları oluşturmaya yönelik hepsi bir arada platform.
tinq.ai
tinq.ai
Tüm metin analizi ihtiyaçlarınız için tek bir API. Tinq.ai basit bir doğal dil işleme aracıdır. Projelerinizde metin analizini kolayca uygulamanıza yardımcı olur.
InMoment
inmoment.com
InMoment'in Deneyim İyileştirme (XI) yaklaşımı, geleneksel müşteri deneyimi yönetiminin ötesine geçiyor ve verileri, teknolojiyi ve sektör uzmanlığını birleştiriyor."
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc, OCR ve yapay zeka kullanımı sayesinde yapılandırılmamış metinleri yapılandırılmış verilere dönüştüren otomatik bir belge okuma ve işleme çözümüdür. Fatura ve diğer dokümanların veri giriş ekipleri tarafından yönetilmesinden kaynaklanan iş yükü azalacaktır. Bu araç, şirketinizde en çok kull...
Keatext
keatext.ai
Daha iyi insan deneyimleri yaratmak için geri bildirimleri analiz edin. Keatext, müşteri ve çalışanın sesini günlük faaliyetlerinize getirir. Platformumuz, müşteri deneyimi, pazarlama ve İK ekiplerinin, değerlendirmeler, açık uçlu anketler ve iletişim merkezi çağrıları gibi büyük miktardaki geri bil...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics, metin analitiğini genel alan uzmanları için kullanılabilir hale getiren, kod içermeyen, uçtan uca SaaS tabanlı bilgi otomasyonu ve metin analitiği platformudur. Kuruluşlar bunu müşteri geri bildirimlerini analiz ederek değer elde etmek, tüketici ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını anla...
Wonderflow
wonderflow.ai
Her gün milyonlarca müşteri beğendiği, sevdiği, nefret ettiği veya değiştirmeyi dilediği ürünler hakkında yorum bırakıyor. Gündelik, sıradan FMCG ürünlerinden, birden fazla fiyat noktası ve ürün yelpazesinde düzinelerce varyasyon bulunan üst düzey satın alımlara kadar, doğru iş zekası karmaşık, zama...
Text2data
text2data.com
Analiz bittiğinde, belgenin genel puanını ve vurgulanan ifadelerle birlikte giriş metnini göreceksiniz. Bazı kelimelerin farklı kutuplara sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız olumsuzlukları kontrol etmek önemlidir.
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack, finansal hizmetler için lider büyük veri analitiği sağlayıcısıdır. Finans profesyonelleri, büyük miktarlarda yapılandırılmamış içeriği analiz etmedeki hızı ve doğruluğu nedeniyle RavenPack'e güveniyor.
NetMiner
netminer.com
NetMiner, vasıfsız kullanıcılar için otomatik Komut Dosyası Oluşturucu ile donatılmış dahili Python tabanlı komut dosyası motoru içerir. Daha sonra kullanıcılar NetMiner'ı mevcut GUI veya programlanabilir komut dosyası dili ile çalıştırabilirler.
Labelf
labelf.ai
Labelf, kendi verilerinize dayanarak bir öğleden sonra en yeni ve en iyi AI modellerini eğitmenize olanak tanıyan, kodsuz bir AI metin sınıflandırma aracıdır. En popüler kullanım durumu, çağrılara, postalara veya sohbetlere dayalı müşteri destek iş akışlarını yorumlamak, analiz etmek ve otomatikleşt...
MeaningCloud
meaningcloud.com
METİN ANALİZİ. Anlam Bulutu, metin madenciliği ve müşterinin sesi için pazar lideri çözümler. Metin API'mızı keşfetmek için şimdi web sitemize kaydolun
Yabble
yabble.com
Yabble, anında harekete geçebilmeniz için anında içgörüler oluşturur. Dünyanın ilk ChatGPT eklentisinden verilerinizi anında sayan, özetleyen ve onlarla sohbet eden bir araç paketine kadar - Yabble, zamandan tasarruf sağlayan özel AI ürünleriyle içgörüler ve metin analitiğinde devrim yaratan türünün...
unitQ
unitq.com
UnitQ, geri bildirim döngünüzün eksik halkasıdır ve yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için kullanıcı geri bildirimlerinden yapay zeka destekli bilgiler sağlar. Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime ve HelloFresh gibi kategori lideri şirketler, büyümeyi...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI, çok sayıda ödül kazanmış bir yapay zeka veri çıkarma yazılımıdır. Bilgisayarla görme ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren yapay zeka modellerimiz, her türlü belgeyi benzeri görülmemiş bir doğrulukla anlayabilir ve yorumlayabilir. Teknolojimiz, otomatik veri çıkarma için yeni bir sta...
Thematic
getthematic.com
Thematic, ürünleri ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için herhangi bir kanaldan gelen yapılandırılmamış geri bildirim verilerini içgörülere dönüştürür. Yapay zeka tarafından desteklenen ve iş bilginizin rehberliğinde, doğru sonuçları gerçekten hızlı bir şekilde almak artık çok kolay. Tematik iht...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight, markaların ve ajansların kelimelerden müşteri, hedef kitle ve rakip bilgileri oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli metin analizi sunar. Platform, anket açık uçlarından, incelemelerden, müşteri hizmetleri transkriptlerinden ve çevrimiçi görüşmelerden eyleme dönüştür...
Playvox
playvox.com
Konuşma hacminiz arttıkça müşteri sorunları ve isteklerini takip etmek zorlaşır. Prodsight uygulaması, Zendesk ve Intercom konuşmalarınızı konular ve görüşler açısından otomatik olarak analiz ederek ve en yaygın kullanıcı sorunları hakkında sürekli güncellenen bir rapor üreterek bunu kolaylaştırır. ...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa, GPT sunan ilk CX platformudur. Geçmişte şirketler, birden fazla kaynaktan gelen müşteri geri bildirimlerini toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve raporlamak için haftalar harcıyordu. Artık her çalışan müşterinin sesine göre soru sorabiliyor ve gerçek zamanlı yanıtlar alabiliyor. Lumoa, KPI'la...
Chattermill
chattermill.com
Chattermill Müşteri Deneyimi İstihbarat Platformu, işletmelerin müşteri gerçekliğinin kilidini açmasına ve müşterilerinin sesini anlamalarına yardımcı olur. Şirketler, Chattermill'i kullanarak müşterilerin ürün ve hizmetlerinden ne istediklerini, ihtiyaç duyduklarını ve beklediklerini ortaya çıkarma...
QuData
qudata.com
QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...
Udger
udger.com
Hangi durumlarda useragent string ile tespit uygundur ve udger.com hizmeti size ne zaman yardımcı olabilir? * İşletme * Kullanıcı deneyimi * Teknik * Diğerleri
Twinword API
twinword.com
Twinword API, şirketlerin ve kuruluşların yazılı metni okuyabilen, analiz edebilen ve işleyebilen araçlar oluşturmasına olanak tanıyan metin analiz yazılımı sağlar. Twinword şu ana kadar Metin Benzerliği, Duygu Analizi ve Duygu Analizi API'si dahil olmak üzere 13 farklı Doğal Dil İşleme API'si geliş...
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs, kötüye kullanım ve yasa uygulama/düzenleme uygulamalarına odaklanarak kullanıcı tarafından oluşturulan içerik için metin analitiği geliştirmektedir.
Spitch
spitch.ai
Spitch, merkezi 2014'ten bu yana İsviçre'de bulunan ve Avrupa ve Kuzey Amerika'daki birçok ülkede faaliyet gösteren küresel bir B2B ve B2C Konuşmalı Yapay Zeka çözümleri sağlayıcısıdır. Spitch, kuruluşların Doğal Dil İşleme (NLP), Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi yoluyla müşterilerini daha iyi anl...
Prosa.ai
prosa.ai
Derin öğrenmeyle Endonezya Doğal Dil İşleme'ye dayalı çözümler geliştiren bir yapay zeka şirketiyiz. Odak noktamız, yenilikçi yapay zeka teknolojileri aracılığıyla işletmelerin müşterileriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasını sağlamak, operasyonları kolaylaştırmak ve iş değerini artırmaktı...
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus, uygulamalarınızı ve iş akışlarınızı Generative AI'nin güçlü yetenekleriyle geliştirmenize yardımcı olan platformlar arası bir Prompt Engineering IDE'sidir. Güçlü bir oyun alanı, tüm sağlayıcılar ve LLM'ler. Cihaz senkronizasyonu, gerçek zamanlı işbirliği, tam izlenebilirlik ve çok dah...
NLSQL
nlsql.com
NLSQL, işletmelere önemli faydalar sağlayarak iş kararlarını bilgilendirmek ve hızlandırmak için ön saflardaki çalışanları sezgisel Doğal Dil Arayüzü ile zor erişilebilen kurumsal verilere yönlendiren bir B2B SaaS'tır. NLSQL, kullanıcıların önünde bir web sohbet arayüzü veya MS Teams/Slack uygulama...
Knots
knots.io
Zendesk'i güvenle otomatikleştirin. Knots, Zendesk için kodsuz uygulamalar veya özelleştirilmiş kod aracılığıyla sağlanabilen tek bir otomasyon çözümü sağlar. Temsilcilerinizin zamanını kolaylaştırmaya ve müşterilerinizi memnun etmeye bugün başlayın.
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier, kurumsal işlemleri otomatikleştirmek ve saatlerce süren manuel veri işlemeden tasarruf etmek amacıyla metni değerlendirmek (Metin sınıflandırma ve biletleme) için makine öğrenimini kullanan bir yapay zeka platformudur. Kullanıcılar için herhangi bir ML altyapısına ihtiyaç duymayan, amaca...
Kairntech
kairntech.com
Belgelerden İş Etkisine: Ele aldığımız sorun, teknik, bilimsel, askeri ve aynı zamanda ticari, hukuki, idari veya muhasebe konularında karar vermek için gerekli bilgilerin çıkarılması amacıyla büyük hacimli belgelerin nasıl analiz edileceğidir. Bu sorun, dahil olmak üzere tüm "Analistler" tarafından...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai, API öncelikli bir şirkettir ve yapay zeka destekli lider İK veri otomasyon platformudur. Şirket, +1000 müşterinin (İK yazılım satıcıları, personel bulma ajansları, büyük işverenler ve personel avcılığı firmaları) yüksek hacimli ve yüksek frekanslı bir işgücü piyasasında başarılı olmasına ...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai, dil anlamaya yönelik önde gelen yapay zeka platformudur. NL'ye yönelik benzersiz hibrit yaklaşımı, dil yoğun süreçleri pratik bilgiye dönüştürmek için sembolik insan benzeri kavrama ve makine öğrenimini birleştirerek kuruluşlar genelinde karar almayı iyileştirmek için gereken içgörüyü sağ...
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
deepset Cloud, doğal dil işleme uygulamaları oluşturmaya yönelik kurumsal bir SaaS platformudur.
AYLIEN
aylien.com
Aylien, veri ve analist ekiplerine haber toplama, arama ve izleme yetenekleri sağlayan yapay zeka destekli bir haber istihbarat platformudur. Platform, işletmelerin küresel haber verilerinden kritik öngörüleri ortaya çıkarmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Temel özellikler ve avantajlar: * Günlük 80...
AmplifyReach
amplifyreach.com
Satış, Pazarlama ve Destek Ekipleri için Çok Dilli Konuşmalı Otomasyon Platformu! AmplifyReach, Markaların ve İşletmelerin gelen müşteri yaşam döngüsünü dönüştürmesine yardımcı olur. AmplifyReach ürünü, BFSI'deki Fortune 500 şirketi dahil 3000'den fazla Marka ve işletme tarafından kullanılmaktadır....
ADVANCE.AI
advance.ai
ASEAN Fintech, Singapur Para Otoritesi ve Singapur Fintech Birliği tarafından verilen 2023 Küresel Fintech Ödülleri'nde birinci oldu. ADVANCE.AI, kurumsal müşterilere KYC/KYB dijital kimliği, uyumluluk, dolandırıcılık önleme ve süreç otomasyonu sağlayan, Güneydoğu Asya'da lider bir uçtan uca SaaS r...
Abacus.AI
abacus.ai
Uygun ölçekte makine öğrenimi sistemleri ve yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik dünyanın ilk yapay zeka destekli veri bilimi platformu. Yüksek Lisans'larımız ve yeni NN tekniklerimiz ile kurumsal yapay zeka oluşturun Aralarında birkaç Fortune 500'ün de bulunduğu kuruluşlar, üretime Abacus.AI k...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity, yapılandırılmamış verileri anlamak ve metinden bilgi çıkarmak için doğal dil işleme ürünleri ve API'ler oluşturur. Plastisite, doğal dil işlemeye yönelik yapılandırılmamış verileri ve API uç noktalarını anlamak için önceden oluşturulmuş çözümler sağlar. Yani ister hazır bir ürün arıyor ...
GooseAI
goose.ai
GooseAI, API aracılığıyla sunulan, tamamen yönetilen bir Hizmet Olarak NLP'dir. Bu bakımdan OpenAI ile karşılaştırılabilir. Ve dahası, OpenAI'nin tamamlama API'si ile tamamen uyumludur! Son teknoloji ürünü GPT tabanlı dil modellerimiz ve tavizsiz hızımız, bir sonraki projenize başlarken size hızlı ...
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power, tüketici içgörüleri, danışmanlık hizmetleri, veri ve analitik alanlarında küresel bir liderdir. Tüketici davranışını anlamak için büyük veri, yapay zeka (AI) ve algoritmik modelleme yeteneklerinin kullanımında öncü olan J.D. Power, 50 yılı aşkın süredir markalar ve ürünlerle müşteri etki...
DatumBox
datumbox.com
Datumbox API, aşağıdakiler de dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilecek çok sayıda kullanıma hazır Sınıflandırıcı ve Doğal Dil İşleme hizmeti sunar: Duygu Analizi, Konu Sınıflandırma, Dil Tespiti, Öznellik Analizi, Spam Tespiti, Okuma Değerlendirmesi, Anahtar Kelime ve Metin...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche, dağlar kadar müşteri geri bildirimini dakikalar içinde analiz eden, hızlı bir şekilde derin içgörüler sağlamanıza ve şirketinizin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir geri bildirim analitiği platformudur. Kapiche'nin platformu herhangi bir kurulum veya kod çerçevesi gerektirmez. He...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI herhangi bir metni oluşturmak ve yeniden ifade etmek için kullanılan bir araçtır. Yapay zekayla metin kalitesini artırmak için ReText.AI'yi kullanın.