Alternatifler - Gatheround

Workplace

Workplace

workplace.com

Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.

Gather

Gather

gather.town

Gather, dağıtılmış ekiplerin herkesi bir araya getiren sanal çalışma alanları oluşturmasına yardımcı olur. İster toplantılarda iş birliği yapın, ister iş arkadaşlarınızla birlikte çalışın, ister birinin dijital masasına uğrayın, ekibinizle bağlantı kurmak kolay ve enerji verici hale gelir. Ekip üyel...

Goosechase

Goosechase

goosechase.com

Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan anca...

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard, öncelikle uzak veya birden fazla konuma dağıtılmış bir iş gücüne sahip şirketlere çalışanların bağlanması için çözümler sağlayan bir abonelik yazılım platformudur. Pingboard'un özellikleri İnsan Kaynakları, Operasyonlar, Dahili İletişim ve diğer üst düzey liderlik profesyonellerinden oluş...

Polly

Polly

polly.ai

Polly ile Slack, MS Teams, Zoom ve Google Meet hakkında anında geri bildirim alın. Her boyuttaki ekiplerin anında daha akıllı, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olur! Her sesin işi dönüştürme gücüne sahip olduğu bir dünyaya inanıyoruz ve amacımız bu sesleri duyurmaktır. Fortune 100 şirketleri...

CoffeePals

CoffeePals

coffeepals.com

CoffeePals, çalışanların katılımını artırmak, yeni diyaloglar başlatmak ve daha derin bağlantılar geliştirmek için bireyleri sanal kahve toplantıları için bir araya getiren bir Microsoft Teams uygulamasıdır. Bu uygulama, bire bir buluşma için iş arkadaşlarınızla görüntülü sohbet ve bir fincan kahve ...

SoWork

SoWork

sowork.com

SoWork, verimliliklerini, üretkenliklerini ve işbirliklerini geliştirmek isteyen uzak ekipler için tasarlanmış sanal bir işyeri aracıdır. Araç, ekiplerin gerçek zamanlı olarak bağlantı kurabileceği, iletişim kurabileceği ve etkileşimde bulunabileceği, varlık, kendiliğindenlik ve bağlantı hissi sağla...

HeyTaco

HeyTaco

heytaco.chat

HeyTaco, insanları sosyal tanınma ve ödüller yoluyla bir araya getirerek daha canlı bir iş yeri yaratır. HeyTaco'nun eğlenceli ve benzersiz iyilik para birimi (tacos), daha güçlü bağlantılar kurmaya, morali yükseltmeye ve genel takım mutluluğunu artırmaya yardımcı olacaktır. Temel Faydaları: - Oluml...

Crowdpurr

Crowdpurr

crowdpurr.com

Trivia, skor tabloları ve daha fazlasıyla etkinliklerinize eğlence katın... ücretsiz! Crowdpurr canlı, sanal ve hibrit etkinlikleriniz için eğlenceli, etkileşimli, mobil odaklı deneyimler oluşturmanıza yardımcı olur.

Slides With Friends

Slides With Friends

slideswith.com

Ekibinizi bir araya getirin ve sevecekleri etkileşimli bir sunum aracıyla tüm izleyicilerin ilgisini çekin. Slides With Friends, etkileşimli bir slayt destesi oynatıcısı ve oluşturucusudur. Buz kırma, takım oluşturma, check-in'ler, oylama ve daha fazlası için takımınızı bir araya getirmek için oynam...

GoProfiles

GoProfiles

goprofiles.io

Dünyanın her yerindeki çalışanlara yönelik ilk yapay zeka insan platformu. GoProfiles ile gerçek bir bağlantı kültürü oluşturun. Tamamen yeni bir tür insan platformu oluşturmak için çalışan rehberlerinin ve meslektaş tanımanın en iyi kısımlarını birleştirdik.

Ploito

Ploito

ploito.com

Ploito – uzaktan çalışmaya yönelik sanal bir ofis. Görüntülü telsiz, telepresence etkisi, tükenmişlik önleme ve çalışanların sağlık takibi ile uzaktan çalışmayı organize etmeye yönelik bir uygulama.

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