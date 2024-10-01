Alternatifler - Gatheround

CoffeePals

coffeepals.com

CoffeePals, çalışanların katılımını artırmak, yeni diyaloglar başlatmak ve daha derin bağlantılar geliştirmek için bireyleri sanal kahve toplantıları için bir araya getiren bir Microsoft Teams uygulamasıdır. Bu uygulama, bire bir buluşma için iş arkadaşlarınızla görüntülü sohbet ve bir fincan kahve ...