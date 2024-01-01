Ganttic

Ganttic

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Web Sitesi: ganttic.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ganttic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ganttic, kullanıcılara görevlerine, projelerine ve kaynaklarına genel bir bakış sağlayan bir kaynak planlama ve proje portföy yönetimi aracıdır. Planlama sürecine dair içgörü, verimlilik ve kontrol elde edin. Platform, insanları, ekipmanı, araçları ve tesisleri aynı anda planlamanıza olanak tanıdığından birden fazla proje planlamak için idealdir. Sürükle ve bırak arayüzü, kaynakların hızlı bir şekilde yeniden tahsis edilmesine yardımcı olur ve raporlar, performansı ölçerek verimliliğin artmasını sağlar. Projenin ilerleyişini görsel ve paylaşılabilir Gantt grafikleriyle takip ederek tüm ekibin gelişmelerden haberdar olmasını sağlayın. Bulut tabanlı platformda güncellemeleri anında ve her yerden yapın. Ganttic, her sektördeki kullanıcılar için esnek bir çözümdür. Kendi planlama metodolojinizi uygulayın ve planların gerçeğe dönüştüğünü görün. Estonya merkezli olarak son 10 yıldır dünyanın her köşesinden müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ücretsiz denemeyi bugün başlatın ve nedenini kendiniz görün.
Kategoriler:
Productivity
Proje Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: ganttic.com

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