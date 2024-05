Ganttic, kullanıcılara görevlerine, projelerine ve kaynaklarına genel bir bakış sağlayan bir kaynak planlama ve proje portföy yönetimi aracıdır. Planlama sürecine dair içgörü, verimlilik ve kontrol elde edin. Platform, insanları, ekipmanı, araçları ve tesisleri aynı anda planlamanıza olanak tanıdığından birden fazla proje planlamak için idealdir. Sürükle ve bırak arayüzü, kaynakların hızlı bir şekilde yeniden tahsis edilmesine yardımcı olur ve raporlar, performansı ölçerek verimliliğin artmasını sağlar. Projenin ilerleyişini görsel ve paylaşılabilir Gantt grafikleriyle takip ederek tüm ekibin gelişmelerden haberdar olmasını sağlayın. Bulut tabanlı platformda güncellemeleri anında ve her yerden yapın. Ganttic, her sektördeki kullanıcılar için esnek bir çözümdür. Kendi planlama metodolojinizi uygulayın ve planların gerçeğe dönüştüğünü görün. Estonya merkezli olarak son 10 yıldır dünyanın her köşesinden müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ücretsiz denemeyi bugün başlatın ve nedenini kendiniz görün.

Web Sitesi: ganttic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ganttic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.