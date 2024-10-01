Alternatifler - Gallup
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
UserTesting
usertesting.com
UserTesting, kuruluşların oluşturma aşamasından yürütme aşamasına kadar müşterilerden bilgi almasına yardımcı olarak dijital ürün ve deneyimlerin oluşturulma ve sunulma şeklini temelden değiştiriyor. Birinci sınıf, isteğe bağlı kaynak bulma motorunun üzerine inşa edilen müşteriler, dünya çapındaki h...
JotForm
jotform.com
20 milyondan fazla kullanıcının güvendiği Jotform'un form oluşturucusu, herhangi bir cihazdan çevrimiçi form oluşturmanın ve yayınlamanın kolay yoludur. Şirket, 10.000'den fazla hazır form şablonu, 100'den fazla üçüncü taraf uygulama entegrasyonu ve gelişmiş tasarım özellikleri sunarak onu tüm dünya...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterileriniz...
Doodle
doodle.com
Çevrimiçi planlamada dünya lideri olan Doodle, müşteriler, iş arkadaşları ve ekiplerle toplantı planlamanın en güçlü yoludur. Kullanıcı dostu takvim araçları paketimizle birebir görüşmeler, ekip toplantıları ve daha fazlası için en iyi zamanı bulun. Her ay 30 milyon kullanıcının, kullandıkları takvi...
Typeform
typeform.com
Typeform, kodsuz, özenle tasarlanmış, insan dostu formlar, testler, anketler ve eşzamansız video çözümlerinin altın standardıdır. Müşterileriniz için kişisel deneyimler yaratın, marka kimliği ve sadakati oluşturun ve büyümenizi hızlandırın. 120'den fazla mevcut entegrasyonla Typeform, ihtiyaç duyduğ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Textline
textline.com
Modern destek ve satış ekiplerine yönelik hızlı, kolay ve kullanışlı bir iş SMS kanalıyla işinizi kişiselleştirin. En güvenli iş amaçlı kısa mesaj platformunda iki yönlü iletişimle daha güçlü müşteri ilişkileri oluşturun. 1-800-GOT-JUNK?, Tuft & Needle ve Stuart Weitzman'ın da aralarında bulunduğu b...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
Tally
tally.so
Typeform'a ücretsiz bir alternatif mi arıyorsunuz? Doküman gibi çalışan ve formları sınırsız olarak ücretsiz sunan yeni bir form oluşturucu türü olan Tally ile tanışın. Aynen öyle, oluşturduğunuz form sayısında, topladığınız yanıt sayısında veya kullanabileceğiniz giriş bloklarının (soru türleri) sa...
SurveyMonkey
surveymonkey.com
SurveyMonkey, dünya çapında 300.000'den fazla kuruluştaki milyonlarca kullanıcının geri bildirim toplamasına, sonuçları yorumlamasına ve büyümeyi ve yeniliği teşvik etmek için eyleme geçirilebilir bilgiler belirlemesine olanak tanıyan lider bir anket ve geri bildirim yönetimi çözümüdür. 20 yıllık de...
Zoho Survey
zoho.com
Ücretsiz olarak kolayca çevrimiçi anketler ve anketler oluşturun. Müşteri memnuniyeti, geri bildirim, iş, araştırma, İK ve daha fazlasına yönelik verileri toplamak için Zoho Survey'i kullanın.
forms.app
forms.app
formlar.app, çevrimiçi formları ve anketleri kolayca oluşturmanıza olanak tanıyan bir çevrimiçi form oluşturma uygulaması ve anket oluşturucudur. Form ve anketleri birkaç dakika içinde oluşturabilir, farklı platformlarda paylaşabilir ve anında yanıt alabilirsiniz.
TWIPLA
twipla.com
WEB SİTESİ ZEKA PLATFORMU Web sitenize ilişkin kesin ve anında bilgiler edinin. Web Sitesi İstatistikleri, Oturum Tekrarları, Isı Haritaları, Anketler ve daha fazlası. TWIPLA (eski adıyla Visitor Analytics), dünya çapında 2,5 milyondan fazla kuruluma ve kullanımı kolay, gizlilikle uyumlu özellikle...
AhaSlides
ahaslides.com
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm ...
involve.me
involve.me
İşletmelerin, müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturmasına, kitle katılımını artırmasına ve daha iyi veriler toplamasına yardımcı olan modern bir müşteri deneyimi aracı. Include.me ile kullanıcılar, müşteri adayı edinimi için akıllı açılış sayfaları ve promosyonlar...
Formaloo
formaloo.com
Formaloo, anketlerden web uygulamalarına ve portallara kadar her şeyi tek bir yerde oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çalışma alanıdır. Formaloo, verilerinizi toplamak, düzenlemek ve anlamak için bir dizi güçlü yapı taşıyla birlikte gelir. Her boyuttaki ekip, izleyicileriyle etkileşime geçmek i...
Formstack
formstack.com
Formstack Forms, işletmelerin dijital formlar oluşturma ve anketler, potansiyel müşteriler, kayıtlar ve daha fazlası için veri toplama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan bulut tabanlı bir çözümdür. Temel özellikler arasında veri yönlendirme, dosya yükleme, veri şifreleme, ödeme toplama v...
Spark Chart
sparkchart.com
İş danışmanlarının ve liderlerin gizli bilgi ve fikirleri ortaya çıkarmalarına, kararlar almalarına ve eyleme geçmelerine yardımcı olmak için 7x24 uzman desteğine sahip güçlü anket yazılımı. Her türlü profesyonel anketi oluşturun ve dağıtın. Hazır anket şablonları edinin. Markalamayı özelleştirin. H...
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI, pazarlamacıların marka stratejilerini oluşturabilecekleri, yaratıcı varlıkları test edebilecekleri ve marka performansını gerçek zamanlı olarak izleyebilecekleri, yapay zeka destekli bir marka yönetimi platformudur. ProQuo tüketicilerle günlük olarak etkileşime girer ve markanız, rakipler...
Customerly
customerly.io
Müşterilerinize hak ettikleri desteği verin. Müşteri, işinizi büyütürken ve ölçeklendirirken müşterilerinize birinci sınıf destek sunmaya devam etmenizi kolaylaştırır
QuestionPro
questionpro.com
Ücretsiz anket yazılımı: Birkaç dakika içinde anketler ve soru formları oluşturmak için QuestionPro çevrimiçi anket yazılımı! 80'den fazla soru türü, hazır şablonlar, çoklu anket dağıtım ve veri toplama seçeneği ve güçlü anket analitiği kontrol panelleri içeren ücretsiz anket platformumuzu kullanın.
Wufoo
wufoo.com
Wufoo, herkesin harika çevrimiçi formlar oluşturmasına ve özelleştirmesine yardımcı olan bir web uygulamasıdır. İletişim bilgilerini, LCV'leri, uygulamaları, dosyaları, çevrimiçi ödemeleri ve hemen hemen her şeyi toplamak için Wufoo'yu kullanabilirsiniz. Wufoo, yüzlerce başka araçla entegre olarak i...
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer hepsi bir arada pazarlama otomasyon platformunuzdur! Kullanımı kolay ama inanılmaz derecede güçlü. Platformumuzda Pazarlama otomasyonu E-posta pazarlaması Etkinlik yönetimi Anketler ve değerlendirmeler Açılış sayfaları Mobil uygulamalar Mobil pazarlama için araçlar bulacaksınız
Assembly
joinassembly.com
Assembly, kuruluş genelinde tanınmayı, ödülleri, iç iletişimi ve işbirliğini kolaylaştıran, yapay zeka odaklı modern bir katılım platformudur. Bu tek ve kullanışlı merkez; duyurular, yapay zeka işyeri asistanları, yarışmalar, anketler ve daha fazlasını içeren kapsamlı ve çok yönlü etkileşim çözümler...
User Interviews
userinterviews.com
Kullanıcı Röportajları, kullanıcı araştırmasını daha kolay, daha hızlı ve daha eğlenceli hale getirerek ekiplerin daha iyi iş ve ürün kararları almasına yardımcı olur. Araştırmacılar gerçekten araştırma yapmak için daha fazla zaman harcamak istiyor ve biz de her büyüklük ve bütçeye sahip ekipler içi...