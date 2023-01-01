Alternatifler - GA Connector
Dripify
dripify.io
Dripify ile LinkedIn'de Potansiyel Müşteri Oluşturmayı Güçlendirin. Satış ekibinizin LinkedIn potansiyel müşterilerini geliştirmesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çok işlevli LinkedIn otomasyon aracı; üstelik tamamı otomatik pilotta
SalesMind AI
sales-mind.ai
LinkedIn potansiyel müşteri adayları için tasarlanmış son teknoloji ürünü yapay zeka aracımızla sosyal yardımlarınızı kolaylaştırın ve daha fazla anlaşma yapın.
Salesrobot
salesrobot.co
E-posta ve sosyal medyada soğuk erişim kampanyalarını otomatikleştirin Kanıtlanmış Satış otomasyonu yazılımımızı deneyin ve 2000'den fazla kullanıcımızın yaptığı gibi soğuk destek çalışmalarınızı her gün artırın
Scrap.io
scrap.io
Google Haritalar'dan sınırsız potansiyel müşteri. İstediğiniz sayıda potansiyel müşteriyi arayın ve indirin. 7 gün boyunca ücretsiz deneyin ve istediğiniz zaman iptal edin.
HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesini sağlar. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerini yakı...
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer is a cloud-based hosted power-dialer with modern, mobile-friendly user interface. With DandyDialer, you don't need to install any software anywhere. All you need is an account with a SIP / VoIP trunk provider and we take care of the rest.
Prospects For Agents
prospectsforagents.com
Quality call center verified leads for agents in all the major insurance verticals provided directly to you with no middleman.
GrafoAI
grafo-ai.com
Grafo AI is a web platform that utilizes advanced AI technology to generate personalized messages for professionals engaging in cold outreach. By simply entering a website or email address, users can receive a personalized icebreaker within 15 seconds. The platform also allows users to bulk import l...
Beanbag AI
beanbag.ai
Welcome to Beanbag AI- A new age AI Lead generation software built for Sales/Marketers and Recruiters to effortlessly scale campaigns & convert prospects faster, with a strategic edge. Get accurate user contact info right inside the product and enrich your campaigns with high-quality Intent data!
Ohmylead
ohmylead.com
Never miss a hot new lead ever again… Ohmylead is the fastest and the simplest way to convert more of your leads into clients - Right from Your Phone.
Cloudaro
cloudaro.io
Cloudaro was built to find quality web design leads with one simple search. We stand out because we provide quality results tailored for the needs of web designers targeting the USA.
Leverly
leverly.com
You love new inbound form leads but hate to lose revenue opportunities due to sluggish rep response. Our lead response software makes it fast and easy to speak to more leads and close more sales. Sleep better at night knowing your leads are getting the attention they deserve. Our automated calling s...
LeadSwift
leadswift.com
LeadSwift is a cloud-based lead generation and outreach platform. With the click of a button, it can find all local businesses (such as “Restaurants in Toronto”) and tell you everything you need to sell products/services to them - including whether they have website issues, are running ads, SEO prob...
Hublead
hublead.io
Add decision makers, find qualified emails & synchronize LinkedIn & Sales Navigator conversations to HubSpot with our LinkedIn Google Chrome Extension.
Manyreach
manyreach.com
Manyreach is cold outreach that lets you connect unlimited email accounts to send cold emails to unlimited contacts. It's used by agencies, sales teams, and individual business owners.
Agolix
agolix.com
Agolix® by Assessment Generator offers software for creating customized online quizzes, assessments, and surveys. Choose from automated or custom scoring and provide respondent feedback via on-screen, email, and PDF. The software supports eight question formats: binary, drop-down, narrative, numeric...
Tech Tracker
techtracker.io
Techtracker, internetteki teknoloji takip hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır. Techtracker ile müşteriler, herhangi bir şirketin hangi teknolojileri veya ürünleri kullandığını keşfedebilir ve kurulum sonrasında canlı uyarılar alabilir. Ek olarak Techtracker, niş hesapların kilidini açmak ve onları he...
SalesGig
salesgig.com
SalesGig, B2B müşterilerimizi desteklemek için oluşturulmuş, dış kaynaklı, kısmi veya tam zamanlı bir satış geliştirme organizasyonudur. Müşterimizin erişimini genişletmesine, açık görüşmeler yapmasına ve satış sonuçlarını hızlandırmak için güçlü satış hunileri oluşturmasına yardımcı olmak için kanı...
Captain Data
captaindata.co
Captain Data, kodsuz bir veri çıkarma ve otomasyon platformudur. Captain Data ile web verilerini çıkarabilir, birden fazla kaynak veya veri sağlayıcıyla zenginleştirebilir ve elektronik tablolar veya CRM'ler gibi kullandığınız araçlara entegre edebilirsiniz. Kullanım örnekleri arasında potansiyel mü...
SaveMyLeads
savemyleads.com
Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları bildirimlerinin CRM, E-posta veya SMS'e gönderilmesi. E-posta, SMS yoluyla yeni potansiyel müşteriler hakkında gerçek zamanlı bildirimler gönderin veya CRM ve E-tablolarınızla entegre edin. Facebook'tan CSV indirmeyi tekrar tekrar durdurun.
Trueleads
trueleads.com
Trueleads, LinkedIn'de halihazırda mevcut olan mevcut algoritmalar ve uygulamalarla etkileşime giren bulut tabanlı bir platformdur. Seçilen hedefleri (karar vericiler) arama ve onlarla bağlantı kurma sürecinin tamamını otomatikleştirerek LinkedIn ağınızı ve satış hattınızı büyütmenize yardımcı olaca...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Müşteriye öncelik veren yaklaşımım...