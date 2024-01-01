FX News Group

FX News Group

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FX News Group, küresel Forex ve CFD ticaret endüstrisini gerçek zamanlı olarak kapsayan lider sitedir. En son Başlıklar, Perakende ve Kurumsal Forex ticareti haberleri ve daha fazlası hakkında güncel kalın. FX News Group (veya 'FNG'), küresel çevrimiçi ticaret endüstrisini kapsayan önde gelen haber ve bilgi web sitesidir.

Web Sitesi: fxnewsgroup.com

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