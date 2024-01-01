Alternatifler - Futwork

ConnectWise Manage

ConnectWise Manage

connectwise.com

ConnectWise Manage: MSP İşinizi Yönetmek için Profesyonel Hizmet Otomasyonu (PSA) Yazılımı. Kanıtlanmış bir PSA çözümüyle operasyonlarınızı kolaylaştırın.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise, ödüllü MSP teknolojisi ve BT yönetimi yazılım paketiyle teknoloji hizmet sağlayıcılarının hedeflerine daha hızlı ulaşmasını sağlar.

AnswerConnect

AnswerConnect

answerconnect.com

En iyi çağrı yanıtlama hizmetini keşfedin. Her müşteri adayını yakalayın ve 7/24 destek ekibiyle müşterilerinize benzersiz hizmet sunun. (800) 700 8888'i arayın ve işinizi bugün büyütün.

HelloSells

HelloSells

hellosells.com

Satış ve pazarlama ekipleri için 7/24 lider kalifikasyon hizmeti. Potansiyel müşteri yakalama, kalifikasyon ve randevu rezervasyonu ile dönüşüm oranınızı artırın ve yatırım getirinizi artırın.

Slingshot

Slingshot

getslingshot.com

Slingshot, ev hizmetleri, haşere ve çim uzmanları için önde gelen yanıtlama hizmeti ve müşteri desteğidir; her çağrı, sohbet, mesaj veya müşteri adayı.

SimpSocial

SimpSocial

simpsocial.com

SimpSocial, modern bir iletişim merkezi programının nasıl olması gerektiğini biliyor: hızlı, ölçeklenebilir ve kullanışlı özelliklerle dolu. Satış ve destek ekiplerine kotaları doldurmak ve daha fazla anlaşmayı hızla tamamlamak için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlar. Bunu, satış ekiplerinin tüket...

Go Answer

Go Answer

goanswer.io

Go Answer'da, sanal resepsiyonist ve çağrı yanıtlama, sipariş alma veya teknik destek sunan gelen iletişim merkezleri, yönetilen canlı web sohbeti ve yasal alım hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi profesyonel yanıtlama hizmeti sağlama konusunda uzmanız. Perakende ve e-Ticaret, hukuk, tıp, emlak ve...

Blazeo

Blazeo

blazeo.com

Biz bir reklam dönüşüm platformuyuz. Teknolojinin etkin olduğu bir hizmet işletmesi olarak sunduğumuz hizmetler arasında müşteri adayı yakalama, müşteri adayı yeterliliği, randevu ayarlama ve hizmetli imzalama yer alır. Bunu yapmak için kullandığımız araçlar arasında canlı sohbet, sesli çağrı merkez...

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