Alternatifler - FundamentalVR
ClassVR
classvr.com
ClassVR, sınıftan toplantı odasına kadar eğitim ve öğretim için Sanal ve Artırılmış Gerçekliğin gücünü kullanan çok yönlü bir platformdur
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
TrainBeyond
trainbeyond.com
Oyun tabanlı, uygun maliyetli ve her şirketin büyüklüğüne göre ölçeklenebilen Sanal Gerçeklik, Masaüstü ve Mobil eğitim yazılımı. TrainBeyond ile iş gücünüzü uygulamalı ve etkileşimli deneyimlerle, endüstri standartlarında ve risk almadan eğitirsiniz.
Motive.io
motive.io
Motive Eğitim Platformu, eğitim profesyonellerine VR eğitimlerini oluşturma ve kontrol etme gücü veren, VR eğitim materyallerini geniş ölçekte oluşturmayı ve dağıtmayı kolaylaştıran eksiksiz bir araç setidir.
CenarioVR
cenariovr.com
En Kolay VR Platformuyla Sürükleyici Deneyimler Yaratın.
Warp VR
warpvr.com
Warp VR, kurumsal, eğitim ajansları ve eğitim için etkileşimli hikaye tabanlı VR eğitimi ve katılım senaryoları oluşturmanın ve ölçeklendirmenin en kolay ve en güçlü yoludur. ASML, Erste Bank, KLM, Shell ve Tata Steel gibi şirketler, işgücünü güvenlik, güvenlik ve sosyal beceriler konusunda gerçekçi...
Viar360
viar360.com
Viar360, 360° video ve fotoğraflardan son derece ilgi çekici, kapsamlı eğitim ve öğrenme deneyimleri oluşturmak için gereken zamanı, çabayı ve bilgiyi azaltan en sezgisel yazma ve yayınlama platformudur. Viar360, öğrencilerinizin cihazlarında "Panorama modunda" veya VR başlıklarını kullanarak "Sanal...