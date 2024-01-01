Fund Purifier

Fund Purifier

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Web Sitesi: fundpurifier.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tek dokunuşla herhangi bir fonu helal hale getirin Artık Müslümanlar binlerce popüler ETF'ye ve Yatırım fonuna erişebilir 👇 Müslümanlar yalnızca Şeriat uyumlu işlere yatırım yapıyor ancak hangi işletmelerin uyumlu olduğunu bilmek zor. Bunun nedeni, zamanla değişen karmaşık finansal ölçümlere dayanmasıdır. Bu yükü tamamen ortadan kaldırıyoruz.

Web Sitesi: fundpurifier.com

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