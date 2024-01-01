Functionize, zorlu yazılım test sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini birleştiren akıllı bir test platformu sunar. Bulutta elastik ölçek testiyle test oluşturmayı geliştirmek, testlerdeki düzensizlikleri ortadan kaldırmak ve sürümleri hızlandırmak için her boyutta ve beceri grubundan ekiple çalışıyoruz. Functionize, kaliteye makine öğrenimi yaklaşımını benimseyerek kuruluşların daha yüksek kaliteli yazılımları daha hızlı sunmasına olanak tanır. Functionize, Gartner tarafından Agile ve DevOps'taki Harika Satıcılar listesinde yenilikçilik açısından tanınmaktadır ve Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell ve Logitech gibi önde gelen kuruluşlar tarafından güvenilmektedir.

Web Sitesi: functionize.com

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