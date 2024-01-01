Functionize

Functionize

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Web Sitesi: functionize.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Functionize çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Functionize, zorlu yazılım test sürecini otomatikleştirmek için yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini birleştiren akıllı bir test platformu sunar. Bulutta elastik ölçek testiyle test oluşturmayı geliştirmek, testlerdeki düzensizlikleri ortadan kaldırmak ve sürümleri hızlandırmak için her boyutta ve beceri grubundan ekiple çalışıyoruz. Functionize, kaliteye makine öğrenimi yaklaşımını benimseyerek kuruluşların daha yüksek kaliteli yazılımları daha hızlı sunmasına olanak tanır. Functionize, Gartner tarafından Agile ve DevOps'taki Harika Satıcılar listesinde yenilikçilik açısından tanınmaktadır ve Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell ve Logitech gibi önde gelen kuruluşlar tarafından güvenilmektedir.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: functionize.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Functionize ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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