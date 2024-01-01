Alternatifler - Frontify

Pickit

pickit.com

Pickit, dijital varlıkları kaynaklamayı, depolamayı, paylaşmayı, organize etmeyi ve optimize etmeyi her zamankinden daha kolay hale getirerek gezegendeki en akıllı, en basit DAM platformu olmayı hedefliyor. İstatistiksel olarak, dijital varlıkların %70'i ya az kullanılıyor ya da hiç kullanılmıyor; b...