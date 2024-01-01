Freshworks

Freshworks

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Web Sitesi: freshworks.com

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Freshworks (NASDAQ: FRSH) creates AI-boosted business software for IT, customer support, sales, and marketing teams to make them more efficient and deliver more value for immediate business impact. Headquartered in San Mateo, California, Freshworks operates around the world to serve more than 67,000+ customers, including American Express, Blue Nile, Bridgestone, Databricks, Fila, and OfficeMax.

Web Sitesi: freshworks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Freshworks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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