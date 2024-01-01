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Fresh Factory, hiper yerel soğuk zincir tedarik merkezleri ve ulaşım ağı sağlar ve bunları işletmelerin depolamasına, toplamasına ve paketlemesine ve ürünlerini tüketicilerine daha hızlı, daha iyi ve daha verimli bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyan akıllı sipariş karşılama yönetimi sistemiyle donatır.

Web Sitesi: freshfactory.id

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