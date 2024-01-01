Fresh Factory

Fresh Factory

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Web Sitesi: freshfactory.id

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Fresh Factory çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Fresh Factory, hiper yerel soğuk zincir tedarik merkezleri ve ulaşım ağı sağlar ve bunları işletmelerin depolamasına, toplamasına ve paketlemesine ve ürünlerini tüketicilerine daha hızlı, daha iyi ve daha verimli bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyan akıllı sipariş karşılama yönetimi sistemiyle donatır.

Web Sitesi: freshfactory.id

Yasal Uyarı: WebCatalog, Fresh Factory ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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