FreeSubtitles.Ai, ses ve video içeriği için ücretsiz olarak alt yazılar oluşturan bir yapay zeka aracıdır. GitHub'da mevcuttur ve otomatik indirme bağlantısı girişi, farklı doğruluk düzeyleri için dil ve model seçimi ve farklı dillere çeviri dahil olmak üzere birçok seçenek sunar. Araç, kullanıcıların maksimum 300 MB boyuta ve bir saatlik süreye kadar dosyalar yüklemesine olanak tanırken, ücretli kullanıcılar 10 GB'a kadar ve 10 saat süreli dosyalar yükleyebilir. Maksimum kuyruk miktarı sıfırdır ve çalışan dört etkin iş vardır. Kullanıcılar ücretli özellikleri tercih ederek sıranın en önüne geçebilirler. Araç, optimum verimlilik için otomatik algılama ve farklı boyut ve doğrulukta dokuz model arasından seçim yapma yeteneği de dahil olmak üzere 111 dil seçeneği sunar; daha büyük modeller daha fazla doğruluk sunar ancak daha uzun sürer. Araç aynı zamanda farklı dillere çeviri de sunarak uluslararası hedef kitleye sahip kullanıcılar için oldukça çok yönlü olmasını sağlıyor. Araç, 300 MB'a kadar dosya boyutu ve bir saate kadar süreyle ücretsiz olarak kullanılabilirken, ücretli özellikler daha fazla esneklik sağlar. Araç, kullanıcıların ses veya video dosyasını seçmesini veya bırakmasını ve transkripsiyon işlemi başlamadan önce gerekli seçenekleri seçmesini gerektirir. Genel olarak Transcribe File, altyazıları doğru bir şekilde oluşturan güvenilir bir araçtır ve bu da onu sınırlı kaynaklara sahip içerik oluşturucular için mükemmel bir seçenek haline getirir.

Web Sitesi: freesubtitles.ai

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