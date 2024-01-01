Free text to speech

Ücretsiz metin okuma, metni çeşitli özelleştirmelerle doğal ve pürüzsüz insan sesine dönüştüren güçlü ve ücretsiz bir çevrimiçi metinden konuşmaya sentezleme aracıdır. Kullanıcıların aralarından seçim yapabileceği 100'den fazla konuşmacı sağlar, çoklu dil ve lehçeleri destekler ve hatta Çince-İngilizce'yi karıştırabilir. Ayrıca ses parametre yapılandırması açısından da esnek olup kullanıcıların konuşma hızını, ses perdesini, artikülasyonu, duraklamaları ve daha fazlasını ayarlamasına olanak tanır. Bu araç, haber okumada, seyahat navigasyonunda, akıllı donanım ve bildirim yayınında yaygın olarak kullanılır ve hatta metin içeriğini indirmek ve kaydetmek için MP3 dosyalarına dönüştürebilir. Ayrıca, 129 dil ve varyantta çeşitli sinir ağı sesleri sunarak küresel bir kitleye ulaşmayı kolaylaştırır. WeChat'in yanı sıra Chrome, Firefox ve Edge gibi tüm önemli tarayıcılarda desteklenir. Mobil kullanıcılar Chrome, Firefox ve Edge'in yeni sürümünü kullanmayı deneyebilir.

Web Sitesi: text-to-speech.online

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